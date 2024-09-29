Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την αποχώρηση Μαδούρο

Μικρές ομάδες υποστηρικτών της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο σε διάφορες πόλεις της Βενεζουέλας, ζητώντας την αποχώρηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, δύο μήνες μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία κρύβεται αφότου κατήγγειλε εκλογική νοθεία, κάλεσε τους Βενεζουελάνους να οργανώσουν διαδηλώσεις σε γειτονιές, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την επανεκλογή Μαδούρο στον προεδρικό θώκο.

«Κινδυνεύει η ελευθερία στη Βενεζουέλα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο συνταγματάρχης ε.α. Ιδάλγο Βαλέρο, ο οποίος συμμετείχε σε μια από αυτές τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. «Σήμερα, ο λαός μας φοβάται να βγει στους δρόμους, γιατί υπάρχει μαζική καταστολή», συμπλήρωσε. Εξήγησε ότι αυτή η νέα φάση των κινητοποιήσεων της αντιπολίτευσης, με συγκεντρώσεις ανά γειτονιά, αποσκοπεί στο να περιοριστεί ο κίνδυνος «βίαιης καταστολής» τους, όπως έγινε με τις ογκώδεις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις εκλογές της 28ης Ιουλίου. Εκείνη την περίοδο σκοτώθηκαν 27 άνθρωποι, 192 τραυματίστηκαν και περίπου 2.400 συνελήφθησαν, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Ο Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η εκλογική νίκη επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 22 Αυγούστου, ανακηρύχθηκε νικητής με 52% των ψήφων από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, το οποίο ωστόσο, δεν δημοσιοποίησε αναλυτικά αποτελέσματα.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ο υποψήφιός της Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια εξασφάλισε πάνω από το 60% των ψήφων. Ο Γκονσάλες Ουρούτια κατέφυγε στην Ισπανία, καθώς θεώρησε ότι κινδύνευε να συλληφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

