Το Ιράν ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού, σύμφωνα με επιστολή προς το ΣΑ η οποία κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στην επιστολή αυτή, ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας «να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει την ισραηλινή επιθετικότητα και να αποτρέψει να οδηγηθεί η περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο».

Από την Παρασκευή το βράδυ, το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο είναι συνεχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε «δεκάδες» νέες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ ενώ αργά χθες τη νύχτα ανακοίνωσε ότι σε χτύπημα στο προάστιο Νταχιέ της Βηρυτού, σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ, τον Hassan Khalil Yassin.

Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας «επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους τρομοκρατών στο έδαφος του Λιβάνου στη διάρκεια των τελευταίων ωρών», ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στους στόχους που έπληξε περιλαμβάνονται εκτοξευτές ρουκετών που στόχευαν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Το Λιβανέζικο υπ. Υγείας ανακοίνωσε ότι συνολικά το Σάββατο 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 195 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

Η Χεζμπολάχ έχει μείνει πλέον «ακέφαλη», καθώς έχει εξοντωθεί όλη η ηγεσία της.

Στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κήρυξε 5ημερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Νασράλα και δήλωσε ότι «το αίμα του μάρτυρα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

