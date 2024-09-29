Βόρεια Κορέα: «Απίστευτο σφάλμα» η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Η Βόρεια Κορέα επέκρινε σήμερα την απόφαση των ΗΠΑ να προσφέρουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 8 δισεκ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτο σφάλμα».

Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ παίζουν με τη φωτιά απέναντι σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως η Ρωσία.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία και οδηγεί την Ευρώπη στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου. «Οι ΗΠΑ και η Δύση δεν πρέπει να αγνοούν ή να υποτιμούν τη σοβαρή προειδοποίηση της Ρωσίας», αναφέρει σε δήλωση που δημοσιεύτηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA). «Είναι πραγματικά σε θέση οι ΗΠΑ και η Δύση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες καθώς παίζουν απερίσκεπτα με τη φωτιά απέναντι στη Ρωσία, η οποία είναι μια πυρηνική υπερδύναμη;», διερωτήθηκε.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν η Ρωσία δεχόταν πυραυλική επίθεση, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και επίθεση με συμβατικά όπλα από χώρα η οποία στηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινή επίθεση των δύο.

Η υποστήριξη στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ένα επικίνδυνο και ανεύθυνο στοίχημα, υποστήριξε η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, συμπληρώνοντας ότι η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – εκτιμώμενης αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων – είναι «απίστευτο σφάλμα και ανόητη πράξη».

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ ότι προμηθεύει τη Ρωσία με πυρομαχικά και πυραύλους για να υποστηρίξει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, κάτι που αρνείται η Βόρεια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.