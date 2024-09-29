Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη 67 αγνοείται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Νεπάλ, ιδίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπογραμμίζοντας ότι «είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές».

Η κοιλάδα του Κατμαντού γνώρισε την πιο έντονη βροχόπτωση που έχει καταγραφεί από το 1970, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Νεπάλ. Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια κοντά στις όχθες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η φυσιολογική δραστηριότητα στην κοιλάδα του Κατμαντού, όπου καταγράφηκαν 37 θάνατοι.

«Είναι τρομαχτικό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταστροφή», δήλωσε ο 34χρονος Μαχαμάντ Σαμπουντίν, ιδιοκτήτης συνεργείου μοτοσικλετών. Αρκετοί κάτοικοι κατέφυγαν στις στέγες κτιρίων για να γλιτώσουν από τα ορμητικά νερά.

Ωστόσο, οι αρχές του Νεπάλ έκλεισαν τα σχολεία για τρεις ημέρες μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές για δύο ημέρες στη χώρα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μαθητές και φοιτητές, όπως και οι γονείς τους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς πανεπιστημιακά και σχολικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τις καταρρακτώδεις βροχές και χρειάζονται επισκευή.

«Ζητήσαμε από τις αρμόδιες αρχές να κλείσουν τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές για τρεις ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας Λακσμί Μπαταράι.

Ορισμένα τμήματα της πρωτεύουσας ανέφεραν βροχή έως και 322,2 χιλιοστών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η στάθμη του κύριου ποταμού Μπαγκμάτι του Κατμαντού να ανέβει 2,2 μέτρα ξεπερνώντας τα όρια κινδύνου, σύμφωνα με ειδικούς.

Σήμερα το πρωί υπήρχαν κάποιες ενδείξεις εξασθένησης των βροχών σε πολλά μέρη, σύμφωνα με τον Γκοβίντα Τζα, μετεωρολόγο της πρωτεύουσας.

«Μπορεί να πέσουν μεμονωμένα βροχές, αλλά είναι απίθανο να σημειωθούν καταρρακτώδεις βροχές», σημείωσε.

Οι μουσώνες, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, προκαλούν θανάτους και καταστροφές κάθε χρόνο στη νότια Ασία, αλλά οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Περισσότεροι από 220 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στο Νεπάλ εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

