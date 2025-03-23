Βενεζουέλα: Σχεδόν 4 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές

Οι αρχές της Βενεζουέλας κατέσχεσαν σχεδόν τέσσερις τόνους «κοκαΐνης της πιο υψηλής καθαρότητας» τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο επιχείρησης που βάφτισαν «Relámpago» («Αστραπή»), στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Μετά την κατάσχεση 5,4 τόνων κοκαΐνης στα μέσα Μαρτίου στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι ποσότητες που εντόπισαν οι αρχές άγγιξαν έτσι τους δέκα τόνους.

Ποσότητα 2.619 κιλών εντοπίστηκε θαμμένη σε νησίδα στη λίμνη Μαρακάιμπο (Σούλια, δυτικά) και δεύτερη, 1.240 κιλών, σε φορτηγό.

Συνολικά, πρόκειται για «9.866 κιλά ναρκωτικών (...) Κατασχέσαμε σχεδόν 10 τόνους ναρκωτικών σε μόνο μια επιχείρηση κι ακόμα δεν τελειώσαμε», τόνισε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως σε κύκλωμα που δρούσε και διακινούσε ναρκωτικά από την περιοχή Τιμπού της Κολομβίας στη Σούλια ήταν αναμεμιγμένοι επιχειρηματίες, δικαστές και εισαγγελείς.

Ο κ. Καμπέγιο επέδειξε οπτικό υλικό από την επιχείρηση εντοπισμού και κατάσχεσης των ναρκωτικών από μασκοφόρους αστυνομικούς με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Έγιναν τουλάχιστον δώδεκα συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων έξι δημάρχων κοινοτήτων στην πολιτεία Σούλια, σύμφωνα με τον κ. Καμπέγιο.

Όταν ανακοίνωσε την πρώτη κατάσχεση, στα μέσα Μαρτίου, εξήγησε πως η κοκαΐνη είχε παραχθεί στην Κολομβία και μεταφέρθηκε με πλεούμενα και αυτοσχέδια ημικαταδυόμενα σκάφη στη λίμνη Μαρακάιμπο, τη μεγαλύτερη της Λατινικής Αμερικής, που εκβάλλει στην Καραϊβική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

