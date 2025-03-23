Γερμανία: Ακυρώθηκε πορεία ακροδεξιών στο Βερολίνο

Πορεία που προγραμμάτιζαν ακροδεξιοί στο Βερολίνο τερματίστηκε πρόωρα χθες Σάββατο, όταν χιλιάδες αντιδιαδηλωτές απέκλεισαν τη διαδρομή που σχεδίαζαν να πάρουν.

Οι οργανωτές ακύρωσαν την πορεία έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες, αφού οι συμμετέχοντες διένυσαν μικρή απόσταση από το σημείο συγκέντρωσης, στον σταθμό του τρένου Όστκροϊτς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τις εκτιμήσεις της γερμανικής αστυνομίας, περίπου 850 άνθρωποι, οι πενταπλάσιοι από τους συμμετέχοντες σε παρόμοια κινητοποίηση πριν από ένα μήνα, συγκεντρώθηκαν για την κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «υπέρ του νόμου και της τάξης, εναντίον του ακροαριστερού εξτρεμισμού και της βίας με πολιτικά κίνητρα».

Οι οργανωτές ανέμεναν 1.200 συμμετέχοντες.

Παράλληλα, η βερολινέζικη αστυνομία έκανε λόγο για 2.000 ως 5.000 αντιδιαδηλωτές.

Καταγράφτηκαν όχι λιγότερες από δεκαπέντε αντιδιαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων στη διαδρομή που επρόκειτο να κάνει η πορεία των νεοναζί στη συνοικία Φρίντριχσαϊν.

Αναπτύχθηκαν κάπου 1.500 αστυνομικοί για να εγγυηθούν πως δεν θα ξεσπούσαν επεισόδια, πάντα κατά την υπηρεσία τους.

Παρά την παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και τις εκκλήσεις στις δυο πλευρές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, σημειώθηκαν επανειλημμένες συμπλοκές.

Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της αστυνομίας, ακροαριστεροί διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν ανθρώπινη αλυσίδα αστυνομικών, που έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού. Υπήρξαν προσαγωγές.

Αργά το βράδυ, η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για περίπου 80 συλλήψεις, κυρίως ακροδεξιών. Εξήγησε πως παρατηρήθηκαν από μέλη της «απαγορευμένα σύμβολα» και έγιναν «παράνομοι χαιρετισμοί», ενώ πρόσθεσε πως σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος συλληφθέντων για επίθεση, εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής.

Είκοσι από τους συλληφθέντες αντιδιαδηλωτές κατηγορούνται ιδίως για διατάραξη της κοινής ειρήνης και αντίσταση κατά της αρχής.

Η αστυνομία ανέφερε πως 11 μέλη της τραυματίστηκαν, χωρίς πάντως να διατρέχει κίνδυνο κανένα.

Τρεις άνθρωποι εμποδίστηκαν να πάνε στη συγκέντρωση των νεοναζί. Ήταν γνωστοί στην αστυνομία, είχαν συλληφθεί ιδίως για επίδειξη συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων και ένας επειδή έκανε χιτλερικό χαιρετισμό.

Επρόκειτο για την τρίτη συγκέντρωση ακροδεξιών με τον ίδιο τίτλο στο Βερολίνο από τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.