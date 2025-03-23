ΗΠΑ: Τρεις νέοι νεκροί, 15 τραυματίες από τα πυρά στο Νέο Μεξικό την Παρασκευή

Τρεις νέοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά προχθές Παρασκευή το βράδυ στην πόλη Λας Κρούσες, κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο.

Ο Τζέρεμι Στόρι, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη αυτή, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε «γιγαντιαίο τόπο εγκλήματος», σε χώρο όπου υπήρξε «καβγάς δυο ομάδων νεαρών που κατέληξε σε πυροβολισμούς».

«Γινόταν επίδειξη αυτοκινήτων σε πάρκο», με παρόντες περίπου 200 ανθρώπους, εξήγησε, διευκρινίζοντας πως δυο ομάδες είχαν «προβλήματα από πριν» και η κατάσταση «εκτραχύνθηκε την περασμένη νύχτα».

Επιτόπου βρέθηκαν κάπου εξήντα κάλυκες πιστολιών.

Τα θύματα είναι δυο νέοι 19 ετών και έφηβος 16 ετών.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 16 και 36 ετών.

Δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη ως αυτό το στάδιο.

«Ζητώ από την κοινότητα να συσπειρωθεί, να παραμείνει δυνατή και ενωμένη, καθώς προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές και να αντιμετωπίσουμε αυτό το τραγικό συμβάν», είπε ο δήμαρχος της Λας Κρούσες, ο Έρικ Ενρίκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

