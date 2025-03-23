«Με τις αντιδράσεις τους επιχείρησαν να προβοκάρουν τον λαό μας για την επιχείρηση κατά της διαφθοράς», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν μέσω αυξανόμενων διαδηλώσεων κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου

«Για 4 ημέρες, προσπαθούν και κάνουν τα πάντα να πολώσουν τον κόσμο και να αναστατωσουν τον λαό. Προσβάλουν οποιονδήποτε βρίσκουν μπροστά τους, επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών μας που απλώς κάνουν την δουλειά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως: «Επίσης, μέσα σε αυτές τις προσπάθειες έχουν την τρομοκρατία του δρόμου, μέχρι και τις απειλές εναντίον των μελών του δικαστικού σώματος που κάνουν τις έρευνες. Κάνουν οτιδήποτε μπορούν!».

