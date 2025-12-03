Tα λείψανα που παρέδωσε η Χαμάς την Τρίτη δεν ανήκουν σε όμηρο, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έλαβε την Τρίτη αδιευκρίνιστα «ευρήματα», τα οποία παραδόθηκαν από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναμένει την επιστροφή των σωμάτων των δύο τελευταίων αιχμαλώτων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι τα ευρήματα που παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό περιλάμβαναν «μικρά υπολείμματα, κομμάτια» ενός σώματος.

Αφού τα παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό, ο ισραηλινός στρατός εξέτασε τα λείψανα και πραγματοποίησε μια σύντομη τελετή με τη συμμετοχή ενός στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, η αστυνομία τα συνόδευσε στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.