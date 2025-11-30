Μετά την τελευταία προειδοποίηση του που «έκλεισε» από χθες τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας – και ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι αμερικανικές επιθέσεις σε φερόμενα ναρκωτικά σκάφη στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε χερσαίες επιχειρήσεις στη χώρα της Νότιας Αμερικής – τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία διάχυτη ανησυχία για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η κρίση ανάμεσα σε Καράκας και Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Νικολά Μαδούρα ότι είναι πίσω από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών που κατακλύζουν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει ότι οι αληθινοί στόχος της Ουάσινγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει χέρι στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Ποιες είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Βενεζουέλας, σε περίπτωση αμερικάνικης χερσαίας επίθεσης

Ο στρατός των ΗΠΑ επισκιάζει αυτόν της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι «εξασθενημένος» από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον φθαρμένο εξοπλισμό, ανέφεραν στο Reuters έξι πηγές που γνωρίζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Καράκας.

Ενδεικτικά, οι απλοί στρατιώτες κερδίζουν μόλις 100 δολάρια το μήνα σε τοπικό νόμισμα, περίπου το ένα πέμπτο αυτού που χρειάζονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.Καθώς δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό κίνητρο, οι λιποταξίες, οι οποίες ήδη συμβαίνουν σε πολλές μονάδες, θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

Επίσης, η κύρια εμπειρία των στρατευμάτων της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια ήταν η αντιμετώπιση άοπλων πολιτών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στους δρόμους.

Ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι υπάρχουν 8 εκατομμύρια πολίτες εκπαιδεύονται στα όπλα ως πολιτοφυλακές, αλλά μια πηγή εκτίμησε ότι μόνο κάποιες χιλιάδες θα συμμετείχαν πραγματικά σε αμυντικές ενέργειες – κυρίως πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ένοπλοι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος και ανώτατα μέλη της πολιτοφυλακής.

Τέλος, ο εξοπλισμός του στρατού - μεγάλο μέρος του οποίου είναι ρωσικής κατασκευής και ηλικίας δεκαετιών - είναι ελλιπής.

Το Καράκας αγόρασε F-16 από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980 και περίπου 20 μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi από τη Ρωσία τη δεκαετία του 2000, αλλά θεωρούνται ελλιπή σε σύγκριση με τα αμερικανικά B-2.

Τα ρωσικής κατασκευής ελικόπτερα, τα άρματα μάχης και οι πύραυλοι της Βενεζουέλας είναι επίσης «ξεπερασμένα».

Πάντως, οι 5.000 ρωσικής κατασκευής πύραυλοι Igla της Βενεζουέλας, τους οποίους επαίνεσε πρόσφατα ο Μαδούρο, έχουν ήδη αναπτυχθεί ενώ πολεμικά αεροσκάφη «περιφρουρούν» τους αιθέρες.

Εχθες, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε εικόνες αντιαεροπορικών όπλων και πυροβόλων.

Η «αμυντική» τακτική του Καράκας

Σε περίπτωση αμερικανικής αεροπορικής ή επίγειας επίθεσης, η Βενεζουέλα σχεδιάζει να εξαπολύσει αντίσταση τύπου «ανταρτοπόλεμου», ή να ακολουθήσει τη στρατηγική της «αναρχοποίησης», για να σπείρει το χάος.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχους έχουν κάνει λόγο για «παρατεταμένη αντίσταση», η οποία θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου.

Οι στρατιωτικές εντολές είναι οι μονάδες να διασκορπιστούν και να κρυφτούν σε διάφορες τοποθεσίες σε περίπτωση επίθεσης, ανέφερε μια πηγή.

Η δεύτερη στρατηγική, που ονομάζεται «αναρχοποίηση» και την οποία οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναγνωρίσει, θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους ένοπλους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος για να δημιουργήσει αταξία στην πρωτεύουσα Καράκας και να καταστήσει τη Βενεζουέλα ακυβέρνητη, λένε πηγές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.