Το κόμμα του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κέρδισε χθες, Κυριακή, σαρωτική νίκη στις βουλευτικές και τις περιφερειακές εκλογές, οι οποίες σηματοδοτήθηκαν από τη σύλληψη 70 προσώπων και από ένα μποϊκοτάζ από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, δέκα μήνες έπειτα από μια προεδρική εκλογή που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, στιγματίσθηκε από νοθεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE) που μεταδόθηκαν το βράδυ, το Ενοποιημένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV) κέρδισε 23 από τις 24 θέσεις κυβερνήτη.

Η αντιπολίτευση κέρδισε μόνο την κεντροδυτική πολιτεία Κοχέδες.

Ο συνασπισμός του Μαδούρο κέρδισε 82,68% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από κάθε περιφέρεια, ανακοίνωσε το CNE.

Η συμμετοχή ήταν λίγο μεγαλύτερη από 42%, ενώ η αντιπολίτευση διαβεβαιώνει πως δεν υπήρξε μεγάλη προσέλευση στα εκλογικά τμήματα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Καράκας και στην επαρχία παρατήρησαν χαμηλή προσέλευση στα εκλογικά τμήματα. Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Delphos πριν από την ψηφοφορία τοποθετούσε τη συμμετοχή γύρω στο 16% των 21 εκατομμυρίων ψηφοφόρων.

Μεταξύ των 70 προσώπων που συνελήφθησαν πριν από την ψηφοφορία ήταν ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, στέλεχος της αντιπολίτευσης και στενός σύμμαχος της ηγέτιδας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή και κατηγορήθηκε ότι ανήκει σε ένα «τρομοκρατικό δίκτυο» που επεδίωκε να «σαμποτάρει» τις εκλογές της Κυριακής.

Περισσότερα από 400.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης είχαν αναπτυχθεί στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Οι μετεκλογικές ταραχές στις προεδρικές της 28ης Ιουλίου είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 28 ανθρώπους ενώ 2.400 είχαν συλληφθεί. Έκτοτε έχουν απελευθερωθεί μόνο 1.900 άτομα.

«Η νίκη αυτή είναι η νίκη της ειρήνης και της σταθερότητας όλης της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Μαδούρο ενώπιον των οπαδών του.

«Σήμερα», πρόσθεσε, «η Μπολιβαριανή Δημοκρατία κατέδειξε ότι είναι πιο επίκαιρη και πιο ισχυρή παρά ποτέ. Σήμερα καταδείξαμε τη δύναμη του τσαβισμού», του κινήματος που ιδρύθηκε από τον Ούγκο Τσάβες, του οποίου ο Μαδούρο είναι ο κληρονόμος.

«Είναι μια σημαντική διαδικασία συμμετοχής των πολιτών», δήλωσε ο Σαμάντι Ρομέρο, ένας 32χρονος πανεπιστημιακός που ψήφισε τον Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, τον γιο του προέδρου, ο οποίος ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στο Καράκας.

«Δεν θα ψηφίσω επειδή ψήφισα στις 28 Ιουλιόυ και έκλεψαν τις εκλογές. Είναι αληθινά μια φάρσα», είπε στο Σαν Κριστόμπαλ η Καντελαρία Ρόχας Σιέρα, μια 78χρονη συνταξιούχος δημόσια υπάλληλος, πηγαίνοντας στη λειτουργία «για να προσευχηθώ για τη Βενεζουέλα».

«Αυτό που είδε σήμερα ο κόσμος, είναι (...) μια σιωπηλή, αλλά τρανταχτή δήλωση πως η επιθυμία για αλλαγή, για αξιοπρέπεια και για μέλλον παραμένει άθικτη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εξορία του ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος υποστηρίζει πως κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου.

Στη διάρκεια της νύκτας, η Ματσάδο δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η αντιπολίτευση «ξεσκέπασε αυτή τη μεγάλη φάρσα» και, όπως και στο παρελθόν, απηύθυνε μια έκκληση στο στρατό, ακρογωνιαίο λίθο της εξουσίας του Μαδούρο: «Η χώρα απαιτεί (από τους στρατιωτικούς) να εκτελέσουν το συνταγματικό καθήκον τους και να είναι εγγυητές της λαϊκής κυριαρχίας, είναι η στιγμή για να δράσουν».

Ο αντιπολιτευόμενος Ενρίκε Καπρίλες, ο οποίος εξελέγη με το εθνικό ψηφοδέλτιο, υπεραμύνθηκε από την πλευρά του της συμμετοχής του στην ψηφοφορία: «Τι είναι καλύτερο; Να έχεις φωνή και να μάχεσαι στους κόλπους της Εθνικής Συνέλευσης ή, όπως κάναμε σε άλλες ευκαιρίες, να αποσυρθείς από την εκλογική διαδικασία και να αφήσεις ολόκληρη τη Συνέλευση στην κυβέρνηση;»

Η εξουσία αναθεώρησε τη διαίρεση της χώρας σε εκλογικές περιφέρειες ώστε να εκλεγούν ένας κυβερνήτης και οκτώ βουλευτές για το Εσεκίμπο, μια πλούσια σε πετρέλαιο περιφέρεια που το Καράκας διεκδικεί από τη Γουιάνα στο πλαίσιο μιας διένεξης που χρονολογείται από την εποχή της αποικιοκρατίας. Ο εκπρόσωπος της εξουσίας, ναύαρχος Νιλ Βιγιαμισάρ, εξελέγη κυβερνήτης.

Η ψηφοφορία έγινε σε μια εκλογική μικροπεριφέρεια 21.000 ψηφοφόρων στα σύνορα με τη Γουιάνα. Δεν υπήρξαν εκλογικά τμήματα στο διαφιλονικούμενο έδαφος των 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διοικείται από την Τζορτζτάουν.

Ο πρόεδρος της Γουιάνας Ιρφάαν Αλί είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πρόκειται «για μια απειλή».

«Ο Ιρφάαν Αλί, πρόεδρος της Γουιάνας (...), αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κάτσει μαζί μου για να συζητήσει και να δεχθεί τη βενεζουελανή κυριαρχία», δήλωσε χθες, Κυριακή, ο Μαδούρο, υποσχόμενος να «ανακτήσει» το Εσεκίμπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.