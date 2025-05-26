Υeni Safak: Καταρρέει η τουρκική οικονομία, κλείνουν χιλιάδες εργοστάσια

Με μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας η εφημερίδα Υeni Safak, λέγοντας ότι καταρρέει και πως κλείνουν χιλιάδες εργοστάσια.

Η εφημερίδα μιλά για απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων από τις τουρκικές βιομηχανίες και για κλείσιμο εργοστασίων από ομίλους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Karar: «Πωλούνται 2.800 κλωστοϋφαντουργίες. 8.100 εταιρείες έκλεισαν. Απολύσεις 953.000 εργαζομένων».

Tουρκικά ΜΜΕ: «Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο όρος της άρσης του casus belli»

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Η Ελλάδα για να δώσει την έγκρισή της για την ένταξη της στα ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια έφερε έναν νέο όρο. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως «αν η Τουρκία επιθυμεί αυτά τα κονδύλια τότε πρέπει να άρει το casus belli».

» Η Ελλάδα είναι ενοχλημένη από την πιθανή ένταξη της Τουρκίας στα προγράμματα και γι αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη διαδικασία. Στόχος της Αθήνας είναι να μην επιτρέψει στην Τουρκία να ωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ για την άμυνα. Γι' αυτό θα θέσει έναν όρο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Από την Τουρκία θα ζητήσει να άρει την απειλή πολέμου».

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ULUSAL TV: «O πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως για να δώσει την έγκριση του στην ένταξης της Τουρκίας στα προγράμματα της ευωρπαϊκης άμυνας, θα ζητήσει την άρση της απειλής πολέμου που είχε αποφασίσει το τουρκικό κοινοβούλιο.

» Στις 8 Ιουνίου του 2025 το Κοινοβούλιο της Τουρκίας είχε δώσει εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση την εντολή Casus belli. Δηλαδή σε περίπτωση της επέκτασης των χωρικών ελληνικών υδάτων στο Αιγαίο πέραν των 6 μιλίων, δόθηκε η εντολή στην κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικής επέμβασης».

Hurriyet: Στη συνάντηση με τον Ερντογάν ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την άρση των κυρώσεων CAATSA

«Στην Τουρκία υπάρχει η προσδοκία για τα F-35»

Αμτουλκαντίρ Σελβί, πολιτικός αναλυτής Hurriyet: «Από την άρση των κυρώσεων στη Συρία, αναζητώ μια απάντηση στο ερώτημα εάν αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία. Μπορώ να πω ότι δημιουργήθηκε μια προσδοκία στην Άγκυρα.

Ένα από τα θέματα του που θα βρίσκονται στον χαρτοφύλακα του προέδρου Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, θα είναι η άρση των κυρώσεων CAATSA.

Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να γίνει κατά την αναμενόμενη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αμερική τους επόμενους μήνες. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ θα είναι οι κυρώσεις CAATSA.

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει μπροστά στις κάμερες ότι θα άρει τις κυρώσεις CAATSA κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Διότι αυτό θα πρόσφερε σημαντική ώθηση στις θετικές τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Προκαλεί την αλλαγή του κλίματος.

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν θα συνεργαστούν σημαντικά τόσο σε περιφερειακά όσο και σε διεθνή ζητήματα».

Τουρκία: «Σε 9 χρόνια θα κατασκευάσουμε 500 αεροσκάφη, 350 ελικόπτερα και 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

Η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία επιταχύνει την παραγωγή της.

«Σε δέκα χρόνια δηλαδή μέχρι το 2034 θα κατασκευαστούν 500 αεροσκάφη. Συνολικά 500 μαχητικά Kaan και εκπαιδευτικά Hurkus kai Ηurjet.

» Για να καταλάβουμε καλύτερα σε 10 χρόνια να κατασκευάσουμε 500 αεροσκάφη. Αυτά είναι τα αεροσκάφη, 350 ελικόπτερα και συγκεκριμένα αυτά τα μοντέλα και 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

» Είμαστε ήδη στο 2025 κι έχουμε 9 χρόνια για το 2034. Μέχρι τότε θα κατασκευάσουμε 500 αεροσκάφη αυτών των τύπων και τζετ και ελικοπτεροφόρα, θα κατασκευάσουμε 350 ελικόπτερα, και συνολικά 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κι αυτά θα τα κατασκευάσει όλα η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία».

Ξεκάθαρη στήριξη της Άγκυρας στο Πακιστάν - Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό της χώρας

Τουρκικά ΜΜΕ: «Το Πακιστάν θα αγοράσει μαχητικά ΚΑΑΝ και οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων»

Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu.

❤️❤️🇵🇰🇹🇷 pic.twitter.com/BlcSRuEdEu — Hafiz Hasnat Ahmad Koot 🇵🇰 (@Hasnat_A_Koot) May 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.