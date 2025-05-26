Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ σε μια παραλιακή πόλη της Νότιας Καρολίνας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία της κομητείας Χόρι δεν έδωσε πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 21:30 στο Λιτλ Ρίβερ, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Οι ερευνητικές αρχές ενημερώθηκαν για περισσότερους ανθρώπους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικά οχήματα, ανέφερε η αστυνομία της κομητείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE ⚠️

At least 11 people shot in

on Watson Avenue in Little River, South Carolina 11 people were transported to the hospital with gunshot wounds story is developing. pic.twitter.com/pBY2UIa9Bi — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 26, 2025

Περίπου 90 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία το χαρακτήρισε μεμονωμένο περιστατικό και δήλωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την κοινότητα. Δεν δημοσίευσε, ωστόσο, καμία πληροφορία για τους πιθανούς υπόπτους ή για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς.

Βίντεο από το σημείο δείχνει δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα να σπεύδουν στην περιοχή.

Αστυνομικός του North Myrtle Beach που ανταποκρίθηκε στους πυροβολισμούς αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι σε μια μαρίνα περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά και βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος του North Myrtle Beach, Λόρεν Τζέσι.

Το Λιτλ Ρίβερ βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μίρτλ Μπιτς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.