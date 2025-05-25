Εκλογές στη Βενεζουέλα χωρίς την αντιπολίτευση

Οι Βενεζουελανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές και τους κυβερνήτες τους, σε μια ψηφοφορία από την οποία αναμένεται να βγει νικήτρια η εξουσία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης την μποϊκοτάρει δέκα μήνες μετά την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τη νίκη του οποίου αμφισβητεί.

Περισσότερα από 400.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης θα έχουν αναπτυχθεί για την ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί από τις 06:00 ως τις 18:00 τοπική ώρα (13:00 έως 01:00 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) και τα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ.

Οι εκλογές έχουν ήδη σηματοδοτηθεί από τη σύλληψη, την Παρασκευή, του Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, στελέχους της αντιπολίτευσης και στενού συμμάχου της ηγέτιδας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία καλεί σε μποϊκοτάζ. Ο πρώην βουλευτής κατηγορείται ότι ανήκει σε ένα «τρομοκρατικό δίκτυο» που επεδίωκε να «σαμποτάρει» τις σημερινές εκλογές.

Η σύλληψη αυτή προκάλεσε διαμαρτυρίες, κυρίως εκ μέρους του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος την χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη και αυθαίρετη».

Η εξουσία, η οποία καταγγέλλει τακτικά συνωμοσίες -πραγματικές ή φανταστικές- ανακοίνωσε στις 19 Μαΐου τη διακοπή των πτήσεων από την Κολομβία, καταγγέλλοντας τη διείσδυση «μισθοφόρων», οι οποίοι θέλουν «να σαμποτάρουν» τις σημερινές εκλογές.

Στη διάρκεια της ψηφοφορίας που διεξάγεται σήμερα, η εξουσία θέλει να εκλεγούν ένας κυβερνήτης και οκτώ βουλευτές για το Εσεκίμπο, περιφέρεια της γειτονικής Γουιάνας πλούσια σε πετρέλαιο που το Καράκας διεκδικεί στο πλαίσιο μιας διένεξης που χρονολογείται από την εποχή της αποικιοκρατίας και αναβίωσε πρόσφατα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Γουιάνας Ιρφάαν Αλί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πρόκειται «για μια απειλή», αν και η ψηφοφορία γίνεται μόνο στη μεθοριακή ζώνη από την πλευρά της Βενεζουέλας. Δεν υπάρχει εκλογικό τμήμα στο έδαφος των 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που διοικείται από την Τζόρτζταουν.

Ο τσαβισμός, κίνημα που ιδρύθηκε από τον εκλιπόντα πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, κληρονόμος του οποίου είναι ο Μαδούρο, ελέγχει αυτή τη στιγμή 19 από τις 23 πολιτείες της χώρας και κατέχει 253 από τις 277 βουλευτικές έδρες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν απόλυτη πλειοψηφία για το κόμμα του Μαδούρο στην Εθνοσυνέλευση. Και σύμφωνα με αναλυτές, η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να κερδίσει παρά δύο πολιτείες: την Σούλια, την πετρελαϊκή πολιτεία, και τη Νουέβα Σπάρτα, με το νησί Μαργκαρίτα.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης δεν θα πάει να ψηφίσει, πράγμα που ευνοεί μια νίκη της εξουσίας. Στις 25 Μαΐου, θα έχουμε έναν πολύ κόκκινο χάρτη», προβλέπει ο Χεσούς Καστίγιο, διευθυντής της εταιρείας Polianalitica, αναφερόμενος στο χρώμα του τσαβισμού.

Η προεκλογική εκστρατεία ήταν διακριτική, τόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης όσο και από την εξουσία.

Με «54 κόμματα, περισσότερους από 6.500 υποψηφίους... Υπάρχουν για όλα τα γούστα», καυχιέται ο Μαδούρο, ο οποίος υπόσχεται μια «συντριπτική νίκη» της παράταξής του.

Από την πλευρά της, η Ματσάδο κατήγγειλε μια «τεράστια φάρσα που θέλει να παίξει το καθεστώς για να θάψει την ήττα του (στις προεδρικές εκλογές) της 28ης Ιουλίου». «Θα επικυρώσουμε αυτή την ήττα με την πλήρη απουσία, (...) αφήνοντας άδεια όλα τα εκλογικά τμήματα», δήλωσε.

Η αντιπολίτευση, η οποία δεν είναι ενωμένη όσον αφορά τη μη συμμετοχή στην ψηφοφορία, εξακολουθεί να διεκδικεί τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024, οι οποίες στιγματίσθηκαν από νοθεία, σύμφωνα με την ίδια. Οι μετεκλογικές ταραχές είχαν αποτέλεσμα το θάνατο 28 ανθρώπων και 2.400 συλλήψεις (1.900 από τους συλληφθέντες έχουν έκτοτε απελευθερωθεί)

Ο Ενρίκε Καπρίλες, δύο φορές υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ηγήθηκε ενός τμήματος της αντιπολίτευσης πεπεισμένου για την ανάγκη να συμμετάσχει στην ψηφοφορία.

«Η ψήφος είναι ένα εργαλείο αλλαγής, μάχης, αντίστασης. Καταλαβαίνω την απογοήτευση των ανθρώπων, όμως έτσι είναι οι αγώνες, είναι δύσκολοι (...) Πρέπει να μάχεσαι», λέει ο Χουάν Ρεκεσένς, υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας Μιράντα, στην οποία ανήκει ένα τμήμα του Καράκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

