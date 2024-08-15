Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Ιράκ με την εγκατάσταση κοινών κέντρων διοίκησης και εκπαίδευσης εναντίον των μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Βαγδάτη αποφάσισε να απαγορεύσει ως κόμμα.

«Θα αυξήσουμε τη συνεργασία μας στο υψηλότερο επίπεδο χάρη στα κοινά κέντρα διοίκησης και εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μας», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έπειτα από συνομιλία κεκλεισμένων των θυρών που είχε στην Άγκυρα με τον ιρακινό ομόλογό του Φουάντ Χουσέιν.

Σύμφωνα με το υπουργείο του, «η δημιουργία ενός κοινού κέντρου συντονισμού για την ασφάλεια βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βαγδάτη» και παράλληλα «ένα κοινό κέντρο εκπαίδευσης και συνεργασίας σχηματίζεται στην Μπασίκα», κοντά στη Μοσούλη, στο βόρειο Ιράκ.

Ο Φιντάν, ο οποίος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο πλευρό του Χουσέιν, χαιρέτισε μια «ιστορική συμφωνία» και επισήμανε «μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του Ιράκ σχετικά με το PKK».

Για τον ιρακινό υπουργό, «η παρουσία στοιχείων του PKK στο Καντίλ, το Μαχμούρ και το Σιντζάρ (βόρειο Ιράκ) είναι ένας κίνδυνος για την περιφέρεια του Κουρδιστάν και για άλλες ιρακινές πόλεις. Απειλεί επίσης την ιρακινή κοινωνία». «Επίσης η ιρακινή κυβέρνηση αποφάσισε να προσθέσει το PKK στον κατάλογο των απαγορευμένων κομμάτων», συνέχισε.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως «το στρατόπεδο της Μπασίκα θα μετατατραπεί σε ιρακινό στρατόπεδο εκπαίδευσης υπό την ευθύνη των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων» και πως μια «κοινή διαρκής επιτροπή θα εγκατασταθεί στην Τουρκία».

«Η συνεργασία ανάμεσα στην Τουρκία και το Ιράκ έχει φθάσει σε υψηλό επίπεδο, πρόκειται για μια ιστορική πρόοδο», επέμεινε υπογραμμίζοντας ότι η έννοια της «ασφάλειας» αφορά επίσης τα ζητήματα των υδάτων, των εμπορικών ανταλλαγών, της ενέργειας, των μεταφορών και της γεωργίας κυρίως, ενώ η χρήση των υδάτων των δύο μεγάλων ποταμών της Μεσοποταμίας, του Τίγρη και του Ευφράτη, που πηγάζουν αμφότεροι στην Τουρκία, αποτελεί πηγή επανερχόμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Αναφερθήκαμε στη μάχη εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων και στις δύο πλευρές των συνόρων μας, εναντίον του λαθρεμπορίου και των παράνομων μεταναστεύσεων», διευκρίνισε ακόμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

