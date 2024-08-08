Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση προειδοποιεί με μαζική μετανάστευση αν ο Μαδούρο μείνει στην εξουσία

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο προειδοποίησε σήμερα τον Μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ότι θα υπάρξει ένα «πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα» εάν ο Νικολάς Μαδούρο παραμείνει στην εξουσία.

«Είμαι στον AMLO (σ.σ. το ακρωνύμιο του Ομπραδόρ) ότι εάν ο Μαδούρο επιλέξει να γαντζωθεί στην εξουσία δια της βίας (…) θα δούμε ένα μεταναστευτικό κύμα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν: τρία, τέσσερα, πέντε εκατομμύρια Βενεζουελάνοι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα», είπε η Ματσάδο μιλώντας σε μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μέσω βιντεοκλήσης.

Η Ματσάδο εκτίμησε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να «αναστραφεί» αυτή η μεγάλη έξοδος των Βενεζουελάνων. Παρακάλεσε επίσης τον Λόπες Ομπραδόρ να παρέμβει προκειμένου να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ του Μαδούρο και της αντιπολίτευσης. «Το Μεξικό διαθέτει σημαντική δύναμη γιατί διατηρεί απευθείας δίαυλο με το καθεστώς» του Μαδούρο. «Ελπίζω ότι η μεξικανική κυβέρνηση θα κατανοήσει την τεράστια ευθύνη της», πρόσθεσε.

Η αριστερή κυβέρνηση του Μεξικού μέχρι στιγμής απέφυγε να σχολιάσει την εκλογική διαδικασία στη Βενεζουέλα και δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών με αντικείμενο την κρίση σε αυτήν τη χώρα. «Μη χώνετε τα χέρια ή τη μύτη σας» στην εκλογική διαδικασία της Βενεζουέλας, είπε ο Λόπες Ομπραδόρ στις 30 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση του θα αναγνωρίσει τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο. Το τελευταίο επικύρωσε τη νίκη του Μαδούρο με ποσοστό 52%, χωρίς ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων επειδή έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο υποψήφιός της, ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 67%.

Η Ματσάδο δήλωσε χθες ότι το Μεξικό, η Κολομβία και η Βραζιλία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξεύρεση μιας λύσης, μέσω διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Μαδούρο.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη περίπου 7,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια λόγω της βαθιάς οικονομικοπολιτικής κρίσης στη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ενώθηκαν με τους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από άλλες χώρες που διασχίζουν το Μεξικό με την ελπίδα να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

