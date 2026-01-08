Μία ανεπίσημη συμφωνία να «ανταλλάξουν» την Ουκρανία με τη Βενεζουέλα φαίνεται ότι είχαν κάνει προσπαθήσει να κάνουν το 2019 η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Kyiv Independent, επικαλούμενο δηλώσεις της Φιόνας Χιλ, πρώην συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Χιλ, Ρώσοι αξιωματούχοι πρότειναν στην Ουάσιγκτον: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτούσαν ελεύθερη δράση στη Βενεζουέλα, ενώ η Μόσχα θα είχε το ελεύθερο να κάνει «ό,τι θέλει» στην Ουκρανία.

Η Χιλ έκανε αυτές τις αποκαλύψεις σε ακρόαση επιτροπής του Κογκρέσου το 2019 αλλά τώρα προσέλκυσαν ευρεία προσοχή, μετά την επίθεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, άλλοτε συμμάχου του Κρεμλίνου.

Αποκαλύψεις που έκανε το 2019 η Φιόνα Χιλ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ για τη Ρωσία και την Ευρώπη, αποκτούν τώρα νέα βαρύτητα

Λίγα χρόνια πριν από την επίθεση στη Βενεζουέλα και πριν από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία, τον Απρίλιο του 2019, το Κρεμλίνο έθεσε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την επιρροή του στη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα τον απρόσκοπτο έλεγχο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα αξιωματούχο, οι προτάσεις ήταν ανεπίσημες αλλά το μήνυμα της Μόσχας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν ξεκάθαρο: «Εσείς ακολουθείτε το Δόγμα Μονρόε και μας θέλετε εμάς έξω από την "αυλή" σας. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη δική μας εκδοχή: Εσείς είστε στην "αυλή μας" στην Ουκρανία.»

Το Δόγμα Μονρόε - πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τον αποικισμό που πήρε το όνομά του από τον Πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, τον πρώτο που το διατύπωσε - αναφέρει ότι προσπάθειες των ευρωπαϊκών εθνών να αποικίσουν ή να αναμειχθούν στα πολιτικά πράγματα των κρατών της Βόρειας ή Νότιας Αμερικής θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθετική ενέργεια, που απαιτεί παρέμβαση των ΗΠΑ.

Η Χιλ είπε ότι στάλθηκε τότε στη Ρωσία για να απορρίψει την πρόταση και να καταστήσει σαφές ότι «η Ουκρανία δεν είναι διαπραγματευτικός πυρήνας».

Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, ο Τραμπ επικαλέστηκε το Δόγμα Μονρόε - έναν ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα στην οικονομική κυριαρχία του Δυτικού Ημισφαιρίου - για να δικαιολογήσει την επίθεσή του στη Βενεζουέλα και την κατάληψη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η Μόσχα, νίπτοντας τας χείρας της, ξεκαθάρισε ότι οι Βενεζουελάνοι πρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Φωτογραφία αρχείου: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σφίγγει το χέρι του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Τετάρτη 7 Μαΐου 2025, ενόψει των εορτασμών της 80ής επετείου της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας

Πηγή: skai.gr

