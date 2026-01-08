Αγρότες από όλη τη Γαλλία έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν σήμερα στο Παρίσι, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στη συμφωνία Mercosur και στη διαχείριση από το κράτος της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, πολλοί έφτασαν με τα τρακτέρ τους στον Πύργο του Άιφελ.

Plusieurs agriculteurs et leurs tracteurs sont sous la Tour Eiffel à Paris. Action de la Coordination Rurale contre le Mercosur et la dermatose. pic.twitter.com/te1Vs4DKjS — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 8, 2026

Νωρίτερα, πέρασαν από την Αψίδα του Θριάμβου, στην Πλατεία των Ηλυσίων, παρά την κακοκαιρία και τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Des tracteurs arrivent sur les Champs-Elysées à Paris alors que des agriculteurs de toute la France ont prévu de se rassembler aujourd'hui dans la capitale.#AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/Txz97gkyQF — Luc Auffret (@LucAuffret) January 8, 2026

Οι αγρότες «σεργιανίζουν» μέσα στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού, κάνοντας λόγο για «μερικές δεκάδες τρακτέρ», τα οποία εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από το νότο.

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου σε εθνικό επίπεδο, Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους Γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Πηγή: skai.gr

