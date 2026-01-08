Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σημειώθηκαν την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές του Ιράν, καθώς το κύμα αναταραχών που πυροδότησε η οικονομική κρίση της χώρας συνεχίστηκε για 11η ημέρα.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από ένοπλους στη νοτιοδυτική πόλη Lordegan, σημειώνει το BBC.

The Lion of Iran has awakened.



Iranians are rejecting Islam, the Islamic Republic, and Sharia Law en masse.



I've never been more proud to be Iranian.



❤️ pic.twitter.com/epelSNl5yS — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) January 7, 2026

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, με τον ήχο πυροβολισμών στο παρασκήνιο.

Protests continue in Iran — demonstrators are toppling statues of Qasem Soleimani and are openly clashing with the police.



According to unconfirmed reports, a third city — Karaj — has come under the control of protesters. pic.twitter.com/I9uGT5DWfl — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Σε βίντεο από διάφορες άλλες περιοχές, οι δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται να πυροβολούν και να ρίχνουν δακρυγόνα προς το πλήθος των διαδηλωτών, μερικοί από τους οποίους πετούν πέτρες.

A brave Iranian woman, who is bloodied amid an #Iran regime crackdown on pretests, continues on. She and others are fearless. https://t.co/9VMIFKtSkp — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 7, 2026

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activist News Agency (HRANA), οι διαμαρτυρίες έχουν μέχρι στιγμής εξαπλωθεί σε 111 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν.

Το πρακτορείο έχει αναφέρει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και τέσσερις αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών και ότι 2.200 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους και την ταυτότητα 21 ατόμων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν αναφερθεί σε πέντε θανάτους μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Οργή για την οικονομία - «Να φύγουν οι μουλάδες»

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης για να εκφράσουν την οργή τους για ακόμη μια απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά το τελευταίο έτος και ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 40%, καθώς οι κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πιέζουν μια οικονομία που έχει ήδη αποδυναμωθεί από την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά της κυβέρνησης.

Σύντομα, φοιτητές πανεπιστημίων εντάχθηκαν στις διαμαρτυρίες, οι οποίες άρχισαν να εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις, με το πλήθος να φωνάζει συχνά συνθήματα κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και μερικές φορές υπέρ του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του πρώην σάχη του Ιράν.

Την Τετάρτη, βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έδειξαν πλήθη να διαμαρτύρονται στο Καζβίν, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» - μια αναφορά στον Χαμενεΐ - καθώς και «Ζήτω ο σάχης».

Στην ιερή πόλη των Σιιτών Μασχάντ, στα βορειοδυτικά της χώρας, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις ανάγκασαν να υποχωρήσουν. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ανθρώπους να φωνάζουν συνθήματα υποστήριξης της δυναστείας Παχλαβί, η οποία ανατράπηκε από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Αργά το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε επίσης μια μεγάλη διαδήλωση στη νοτιοδυτική πόλη Αμπαντάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC Persian, στο οποίο διαδηλωτές φώναζαν «Κανόνια, άρματα, πυροτεχνήματα! Οι μουλάδες πρέπει να φύγουν», αναφερόμενοι στην κληρική ηγεσία του Ιράν.

Υλικό που τραβήχτηκε από ένα μπαλκόνι στην πόλη φαίνεται να δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ καθώς τρέχουν να ξεφύγουν από τους διαδηλωτές που πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι δυνάμεις ασφαλείας καταγράφηκαν να ρίχνουν δακρυγόνα για να διαλύσουν μια διαδήλωση στο Αλιγκουντάρζ, μια άλλη πόλη του δυτικού Ιράν, αφού ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σε μια πλατεία φωνάζοντας «Εξέγερση του λαού, Ζήτω!».

Στο Λορντεγκάν, το Fars ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης την Τετάρτη.

Πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί, τους οποίους ονόμασε Hadi Azarsalim και Moslem Mahdavinasab, σκοτώθηκαν από «ένοπλους» που ανήκαν σε μια ομάδα που αποκάλεσε «ταραξίες».

Δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί αμέσως η είδηση, καθώς το BBC και άλλα ανεξάρτητα διεθνή μέσα ενημέρωσης είτε δεν έχουν άδεια να μεταδίδουν από το εσωτερικό του Ιράν είτε, αν τους δοθεί άδεια, αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στις κινήσεις τους.

Ωστόσο, το Λορντεγκάν έχει αποτελέσει σκηνικό βίαιων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των ταραχών, με δύο διαδηλωτές να σκοτώνονται εκεί την περασμένη Πέμπτη.

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος για εκτελεστικά θέματα Mohammad Jafar Qaempanah δήλωσε ότι ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είχε διατάξει να μην ληφθούν «μέτρα ασφαλείας» εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών.

«Όσοι φέρουν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και ματσέτες και επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ταραξίες, και πρέπει να διακρίνουμε τους διαδηλωτές από τους ταραξίες», πρόσθεσε.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η κυβέρνηση είχε αρχίσει να καταβάλλει σε 71 εκατομμύρια πολίτες ένα νέο μηνιαίο επίδομα ίσο με 7 δολάρια για να ανακουφίσει τον πόνο του υψηλού κόστους ζωής.

Ο Sadegh Zibakalam, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές ενδέχεται να αντισταθούν σε μια πιο σκληρή καταστολή λόγω των απειλών του Τραμπ.

«Ορισμένοι Ιρανοί ηγέτες -διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων ασφαλείας- ίσως είναι λίγο πιο προσεκτικοί και δεν βιάζονται να καταστείλουν το πλήθος αυτή τη φορά, φοβούμενοι ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει αμερικανική επέμβαση», ανέφερε στο BBC.

