Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη στο αξίωμα για τρίτη συναπτή θητεία, εξασφαλίζοντας πάνω από το 51% των ψήφων, ανακοίνωσε το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), παρότι δημοσκοπήσεις εξόδου υπεδείκνυαν πως ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια όδευε σε νίκη.

Με το 80% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ο κ. Μαδούρο εξασφάλιζε το 51,20% των ψήφων και ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια περί το 44%, διευκρίνισε το CNE με την αντιπολίτευση να ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει παρατυπίες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκρινε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ότι η νίκη του, η επανεκλογή του στο αξίωμα για τρίτη συναπτή θητεία, αποτελεί θρίαμβο της ειρήνης και της δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας τη διαβεβαίωση πως το εκλογικό σύστημα του κράτους της Λατινικής Αμερικής είναι διαφανές.

«Κερδίσαμε» με το «70% των ψήφων», λέει η αντιπολίτευση

Για νίκη κάνει λόγο και από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, διαβεβαίωνε πως έχει κάθε λόγο να «γιορτάσει» το αποτέλεσμα, ενώ κάλεσε υποστηρικτές της να παραμείνουν στα εκλογικά τμήματα, για να εγγυηθούν την διαφάνεια και την αξιοπιστία της καταμέτρησης.

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα θεωρεί πως αυτή επικράτησε στις προεδρικές εκλογές και διαβεβαίωσε πως ο υποψήφιός της Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια έλαβε «το 70%» των ψήφων. Αρνήθηκε επίσης να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), κατά το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο επανεκλέγεται για τρίτη συναπτή θητεία.

«Κερδίσαμε» με το «70% των ψήφων», η Βενεζουέλα «έχει νέο εκλεγμένο πρόεδρο, και «αυτός είναι ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια», τόνισε στον Τύπο η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Παράλληλα, ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να σεβαστούν το αποτέλεσμα των εκλογών.

«Μήνυμα στον στρατό. Ο λαός της Βενεζουέλας μίλησε: δεν θέλει τον Μαδούρο», υποστήριξε νωρίτερα μέσω X. «Είναι ώρα να σταθείτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχετε μια ευκαιρία, κι είναι τώρα».

Από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε να γίνει «δίκαιη και διαφανής καταμέτρηση», με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν να ζητεί να δοθούν στη δημοσιότητα αναλυτικά τα αποτελέσματα, εν είδει εγγυήσεων διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «επαινεί τον λαό της Βενεζουέλας για τη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου, παρά τις μεγάλες προκλήσεις και τις βαθιές ανησυχίες για τη διαδικασία», ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν. «Τώρα που η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, έχει ζωτική σημασία κάθε ψήφος να καταμετρηθεί δίκαια και με διαφάνεια», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

