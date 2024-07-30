Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως η αντιπολίτευση μπορεί να «αποδείξει» τη «νίκη» του υποψηφίου της, του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν προχθές Κυριακή.

«Έχουμε τρόπο να αποδείξουμε την αλήθεια», είπε η κυρία Ματσάδο, επιμένοντας πως η αντιπολίτευση διαθέτει «απόδειξη» της νίκης της με «το 73%» των ψήφων. Σύμφωνα με την καταμέτρηση της αντιπολίτευσης, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια έλαβε 6,27 εκατ. ψήφους, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο 2,7 εκατομμύρια.

Οι δηλώσεις της κυρίας Ματσάδο, η οποία αποκλείστηκε από τη διαδικασία, έγιναν αφού το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή των εκλογών τον πρόεδρο Μαδούρο, που σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση έλαβε πάνω από 51% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του κ. Γκονσάλες Ουρούτια περί το 44%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.