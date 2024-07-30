Πυρκαγιές οι οποίες μαίνονται σε δασικές εκτάσεις στη Βόρεια Μακεδονία στοίχισαν τη ζωή σ’ έναν άνθρωπο χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεναν ενεργές πάνω από 41 εστίες φωτιάς το απόγευμα της Δευτέρας, οι περισσότερες στο ανατολικό τμήμα του κράτους της Βαλκανικής.

Πολλά σπίτια έγιναν παρανάλωμα του πυρός και κάτοικοι αρκετών χωριών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Ο διευθυντής του κέντρου αντιμετώπισης κρίσεων Στόγιαντσε Αγκέλοφ επιβεβαίωσε τον θάνατο κατοίκου του χωριού Κοκόσινιε, κοντά στην πόλη Κουμάνοβο (βορειοανατολικά).

«Ο τρόπος που εκδηλώθηκαν αυτές οι πυρκαγιές, σχεδόν ταυτόχρονα, κι ο τρόπος που εξαπλώνονται, εξαιτίας του ανέμου, κάνει πολύ δύσκολη την κατάσβεσή τους», τόνισε.

Από την αρχή του Ιουλίου, πυρκαγιές καταβρόχθισαν χιλιάδες στρέμματα βλάστησης στη χώρα. Το 2021, είχαν καεί κάπου 100.000 στρέμματα.

Πηγή: skai.gr

