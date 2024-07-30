Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό της από 7 χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «επέμβαση» των κυβερνήσεών τους στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, αφού έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο αξίωμα στις εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Καράκας θεωρεί ότι η θέση των κυβερνήσεων των χωρών αυτών —πρόκειται για την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, το Περού, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Ουρουγουάη— πλήττει «την εθνική κυριαρχία» της Βενεζουέλας κι απαίτησε οι διπλωμάτες τους να αποχωρήσουν από το έδαφός της. Κατηγορούμενοι για συνωμοσίες, έξι αντιπολιτευόμενοι, οι οποίοι πρόσκεινται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης, προσέφυγαν στην πρεσβεία της Αργεντινής τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

