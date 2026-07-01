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Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο αγόρι από τα ερείπια κτιρίου μετά από έξι μέρες στη Βενεζουέλα - Δείτε το βίντεο

Ο Κλίμπερ Μοράν, ηλικίας τριών ετών, ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες, αφού πέρασε έξι ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια

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Βενεζουέλα

Ιορδανοί διασώστες ανέσυραν σήμερα από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γουάιρα ένα αγοράκι 3 ετών, έξι ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα.

Ο Κλίμπερ Μοράν, ηλικίας τριών ετών, ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες, αφού πέρασε έξι ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, όπως αναφέρει σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, κοινοποιώντας βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες.

Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμοί Διασώστες
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