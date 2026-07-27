Ακάθεκτη συνεχίζει την πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες η «Οδύσσεια», συγκεντρώνοντας έσοδα ύψους 87 εκατ. δολαρίων κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της στη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των στούντιο, η επική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν κατέγραψε πτώση μόλις 30% σε σχέση με το πρώτο της Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται, μάλιστα, για την καλύτερη επίδοση δεύτερου Σαββατοκύριακου στην καριέρα του Βρετανού σκηνοθέτη, χωρίς να υπολογίζεται ο πληθωρισμός. Το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ ανήκε στον «Σκοτεινό Ιππότη», ο οποίος είχε αποφέρει 75,2 εκατ. δολάρια στο αντίστοιχο διάστημα το 2008.

Πλησιάζει τα 640 εκατ. δολάρια παγκοσμίως

«Ένα τέτοιο ποσό θα αποτελούσε εντυπωσιακό άνοιγμα ακόμη και για την πρεμιέρα οποιασδήποτε ταινίας», ανέφερε ο επικεφαλής ανάλυσης της αγοράς της Rentrak, Πολ Ντεργκαραμπέντιαν. Όπως σημείωσε, η επιτυχία της ταινίας αποδεικνύει τον ενθουσιασμό του κοινού για το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη 128,3 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, ανεβάζοντας τα συνολικά της έσοδα στα 639,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Η μεγάλη ζήτηση έχει οδηγήσει κινηματογράφους σε διάφορες χώρες να προσθέσουν νέες προβολές στο πρόγραμμά τους.

Sold out οι προβολές IMAX

Σημαντικό μέρος των εισπράξεων προήλθε από τις αίθουσες υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Μόνο οι οθόνες IMAX απέφεραν 48 εκατ. δολάρια παγκοσμίως μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι μόλις 41 αίθουσες στον κόσμο που διαθέτουν τη δυνατότητα προβολής σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών συγκέντρωσαν έσοδα 5,2 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες προβολές είναι ήδη εξαντλημένες μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η επίδοση των 87 εκατ. δολαρίων θεωρείται σπάνια για ταινία που ξεκίνησε με έσοδα άνω των 100 εκατ. δολαρίων.

Έρχεται η νέα ταινία του «Spider-Man»

Η «Οδύσσεια» δεν αντιμετώπισε ισχυρό ανταγωνισμό κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας της. Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει, καθώς στις αίθουσες έρχεται το «Spider-Man: Brand New Day».

Στη νέα υπερπαραγωγή πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια, οι οποίοι συμμετέχουν και στην «Οδύσσεια». Αναλυτές εκτιμούν ότι η ταινία του «Spider-Man» ενδέχεται να σημειώσει το μεγαλύτερο εισπρακτικό άνοιγμα της χρονιάς. Παρά τον νέο ανταγωνισμό, η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να διατηρήσει για αρκετές ακόμη εβδομάδες τις περισσότερες αίθουσες IMAX.

Το «Toy Story 5» ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια

Στη δεύτερη θέση του αμερικανικού box office βρέθηκε η «Βαϊάνα», με έσοδα 10,5 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολούθησε το «Toy Story 5», με 10 εκατ. δολάρια.

Η νέα ταινία της Pixar ξεπέρασε το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων κατά το πέμπτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Από αυτά, τα 448 εκατ. δολάρια προήλθαν από τη Βόρεια Αμερική και τα 573 εκατ. από τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για την έκτη ταινία στην ιστορία της Pixar που καταφέρνει να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

«Η Οδύσσεια» – 87 εκατ. δολάρια «Βαϊάνα» – 10,5 εκατ. δολάρια «Toy Story 5» – 10 εκατ. δολάρια «Minions & Monsters» – 9,7 εκατ. δολάρια «Hadestown: The Musical» – 9,6 εκατ. δολάρια «The Invite» – 2,6 εκατ. δολάρια «Evil Dead Burn» – 2,6 εκατ. δολάρια «Young Washington» – 2 εκατ. δολάρια «Motor City» – 1,6 εκατ. δολάρια «Obsession» – 1,5 εκατ. δολάρια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.