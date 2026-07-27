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Αντίνο: Οι τρομερές ενέργειες στο γήπεδο και ο ανανεωμένος Αργεντινός

Ανανεωμένος και έτοιμος για μεγάλα πράγματα την νέα σεζόν ο Αντίνο. Κάτι το οποίο απέδειξε και κόντρα στην Πάκσι!

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Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα στην Ουγγαρία. Ώστε να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι πράσινοι έδειξαν πολλά σημάδια της δουλειάς που γίνεται τη φετινή σεζόν με τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Και απέδειξαν πως μπορεί να ελπίζει φέτος ο κόσμος σε κάτι καλό! Προφανώς, αν συνεχίσει το τριφύλλι με αυτό το mindset, και την ίδια δουλειά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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