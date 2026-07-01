Το Ιράν εξήγαγε 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μετά την άρση του αποκλεισμού

Το Ιράν έχει εξάγει 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τότε που οι ΗΠΑ ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό στις εξαγωγές ενέργειας της χώρας, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων TankerTrackers.com.

Το ποσό ισοδυναμεί με περίπου 1,66 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο του 2026, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες άλλες χώρες της περιοχής παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα εξαγωγών.

Iran has exported 50 million barrels of crude oil since the US-imposed blockade was lifted two weeks ago. This equates to 1.66 million barrels per day for June 2026. Most other countries in the region are still nowhere near pre-war levels.#OOTT #IranWar #Tankers pic.twitter.com/FJb70n0lbx — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 30, 2026

Ο αποκλεισμός άρθηκε βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στις 17 Ιουνίου, μετά το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδεια 60 ημερών που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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