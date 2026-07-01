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Το Ιράν εξήγαγε 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μετά την άρση του αποκλεισμού

Περίπου 1,66 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο του 2026, έχει εξάγει το Ιράν, σύμφωνα με την εταιρεία TankerTrackers.com

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Πετρελαιοφόρο

Το Ιράν έχει εξάγει 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τότε που οι ΗΠΑ ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό στις εξαγωγές ενέργειας της χώρας, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων TankerTrackers.com.

Το ποσό ισοδυναμεί με περίπου 1,66 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για τον Ιούνιο του 2026, ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες άλλες χώρες της περιοχής παραμένουν πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα εξαγωγών.

Ο αποκλεισμός άρθηκε βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν στις 17 Ιουνίου, μετά το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδεια 60 ημερών που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου έως τις 21 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν εξαγωγές πετρέλαιο Κρίση στη Μέση Ανατολή
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