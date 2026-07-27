Το Πεντάγωνο επικαιροποίησε το Σάββατο τη βάση δεδομένων του για τις απώλειες πολέμου, καταγράφοντας περισσότερους από 140 επιπλέον τραυματίες και επαναφέροντας στην καταμέτρηση τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν εξαιτίας ιρανικών πληγμάτων την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω ερωτημάτων για την έλλειψη διαφάνειας ως προς το κόστος του πολέμου.

Το Σύστημα Ανάλυσης Απωλειών του Υπουργείου Άμυνας, γνωστό ως DCAS, περιλάμβανε επίσης μια νέα κατηγορία καταγραφής -«Επιχειρήσεις στο εξωτερικό»- για νεκρούς και τραυματίες «από τις 7 Ιουλίου».

Όταν τα νέα στοιχεία του Πενταγώνου συνδυαστούν με τους επικαιροποιημένους συνολικούς αριθμούς για την Επιχείρηση «Επική Οργή», προκύπτει ότι 18 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι 624 έχουν τραυματιστεί από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αριθμός των τραυματιών συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο υψηλό των 482, το οποίο είχε καταγράψει το CNN την περασμένη εβδομάδα.

Το Πεντάγωνο βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από μέσα ενημέρωσης και νομοθέτες την περασμένη εβδομάδα, όταν οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών μειώθηκαν στο σύστημα DCAS, ενώ οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονταν. Οι 12 Δημοκρατικοί νομοθέτες της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας απέστειλαν την Πέμπτη επιστολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας απαντήσεις για το τι προκαλούσε αυτές τις αλλαγές.

Ο ασκών χρέη εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Τζόελ Βαλντές, επέμεινε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι οι μειώσεις οφείλονταν σε «προσωρινές διακοπές στη ροή των δεδομένων στον ιστότοπο του DCAS». Το CNN παρατήρησε δυσλειτουργίες στα δεδομένα, οι οποίες οδηγούσαν σε διακυμάνσεις στους συνολικούς αριθμούς των απωλειών, όταν παρακολουθούσε τον ιστότοπο του DCAS λεπτό προς λεπτό την περασμένη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, το CNN ζήτησε από το Πεντάγωνο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διακοπή στη ροή των δεδομένων, όμως έως το απόγευμα της Κυριακής το υπουργείο δεν είχε ούτε αναγνωρίσει ούτε απαντήσει στο σχετικό ερώτημα.

Πέρα από την ημερομηνία έναρξης της 7ης Ιουλίου, η νέα κατηγορία «επιχειρήσεις στο εξωτερικό» στον ιστότοπο του DCAS δεν περιλαμβάνει διακριτικά στοιχεία ούτε διευκρινίζει σε ποια σύγκρουση σημειώνονται οι απώλειες, ενώ το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα που ζητούσαν διευκρινίσεις για το τι καλύπτει η κατηγορία.

Ωστόσο, η κατηγορία περιλαμβάνει ονομαστικό κατάλογο πεσόντων στρατιωτικών, στον οποίο συγκαταλέγονται οι τρεις στρατιώτες του Στρατού Ξηράς που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία εξαιτίας ιρανικού πλήγματος, καθώς και ο στρατιώτης που σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά την ελεγχόμενη πυροδότηση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η ημερομηνία της 7ης Ιουλίου συμπίπτει με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ξεκίνησε μια νέα σύγκρουση με το Ιράν, σε γνωστοποίηση βάσει του νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών που η κυβέρνηση απέστειλε στο Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός 60 ημερών, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τη συνέχισή τους. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία του Απριλίου με το Ιράν σταμάτησε, την 1η Μαΐου, το χρονόμετρο για την αρχική περίοδο της σύγκρουσης.

Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν απορρίψει την ερμηνεία της κυβέρνησης για το χρονόμετρο του νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών, αν και ορισμένοι αναλυτές και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο νόμος συνιστά αντισυνταγματικό περιορισμό της εξουσίας του προέδρου να διεξάγει πόλεμο. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στον Λευκό Οίκο τον Μάιο, ότι ο νόμος είναι «100% αντισυνταγματικός».

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής της Αλάσκας Λίσα Μερκάουσκι είπε στον Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 21 Ιουλίου, ότι «ανησυχεί» πως η κυβέρνηση παρακάμπτει το Κογκρέσο μέσω της επανεκκίνησης του χρονόμετρου λόγω της εκεχειρίας.

«Ο ισχυρισμός αυτός ουσιαστικά επιτρέπει στον πρόεδρο να μηδενίζει το χρονόμετρο του νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών ακριβώς τη στιγμή που αυτό καθίσταται νομικά άβολο […] αποφεύγοντας την έγκριση του Κογκρέσου, την οποία απαιτεί το Σύνταγμα και επιδιώκει ο νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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