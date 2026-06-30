Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη ανήλθε στους 1.943, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες σχεδόν διπλασιάστηκαν και έφτασαν τους 10.571.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 1.719 νεκρούς, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

Όσο περνούν οι ώρες τα συνεργεία διάσωσης χάνουν τις ελπίδες τους ότι θα βρουν και άλλους επιζώντες από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από ώρες εξουθενωτικής εργασίας για την αναζήτηση θυμάτων κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Συνεργεία διάσωσης από τον Ισημερινό και τις ΗΠΑ σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς σήμερα στο Μακούτο, μία πόλη στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου-- έπειτα από περισσότερες από 40 ώρες δουλειάς, όταν σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μία μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ένα εννιαώροφο κτίριο.

"Τελικά, πιστεύουμε πως οι μέρες έχουν ήδη περάσει και ότι αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος", δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας EQ11 από το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό.

"Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ευνοϊκά", είπε καθώς στεκόταν ανάμεσα σε μπάζα έχοντας ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τέσσερις πλάκες μπετόν στην προσπάθεια να εντοπίσει τα τέσσερα εγκλωβισμένα θύματα.

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς --που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ήταν μεγέθους 7,2 και 7,4 βαθμών στις 24 Ιουνίου-- σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Η έκταση της καταστροφής μπορεί να ιδωθεί από το διάστημα.

Δεν είχαν όλα τα κτίρια που κατέρρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές.

"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει ήδη αναφερθεί. Μπορώ να δώσω μία εκτίμηση: προμηθευόμαστε --και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές-- 10.000 σακούλες πτωμάτων", δήλωσε ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Πηγή: skai.gr

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