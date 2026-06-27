Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 1.600 μέλη ξένων σωστικών συνεργείων έφτασαν στη χώρα για να βοηθήσουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων από τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα περιόρισε την πρόσβαση στην πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl June 26, 2026

Οι κάτοικοι και οι εθελοντές στη Λα Γκουάιρα (La Guaira) -έναν δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις της θάλασσας, όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, πολλά από τα οποία ήταν πολυώροφα κτίρια κατοικιών, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές- καταγγέλλουν εδώ και μέρες ελλείψεις σε βαριά μηχανήματα και περιορισμένη παρουσία των αρχών.

Η μεταβατική Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε σε νυχτερινό της διάγγελμα στην κρατική τηλεόραση ότι 10 επιπλέον χώρες πρόκειται να ενταχθούν στις προσπάθειες διάσωσης, καθώς και ότι 14.000 μέλη του στρατού και της αστυνομίας βρίσκονται στη Λα Γκουάιρα για περιπολίες και τη λήψη υγειονομικών μέτρων.

«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα δέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1.600 μέλη σωστικών συνεργείων, ενώ κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, Όλιβερ Μπλάνκο.

«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της σε αυτές τις στιγμές αβεβαιότητας για τους Βενεζουελάνους», πρόσθεσε ο Μπλάνκο στην πλατφόρμα X τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

🫡 La @UMEgob se afana en ofrecer la ayuda y las capacidades necesarias en la zona cero del terremoto de #Venezuela.



🐕 Las unidades caninas y el personal desplegado trabajan en el reconocimiento previo y la búsqueda de supervivientes.



💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/66aalnTAKw — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 27, 2026

While rescue teams continue searching through the rubble after the earthquake in Venezuela, volunteers are also looking for pets trapped inside the collapsed buildings.



Dogs, cats and other animals are being pulled from the wreckage, scared, injured and waiting to be reunited… pic.twitter.com/KnJln7dTKA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 27, 2026

Οι διασώστες κατευθύνονται σε τοποθεσίες γύρω από την πολιτεία Λα Γκουάιρα και την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, αν και μέχρι την Παρασκευή ορισμένες περιοχές παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό χωρίς επίσημη παρουσία, με οικογένειες και γείτονες να πασχίζουν να βρουν αγνοούμενα αγαπημένα πρόσωπα στα ερείπια, σκάβοντας μερικές φορές με τα ίδια τους τα χέρια.

Οι αρχές έκλεισαν τον δρόμο που συνδέει τη Λα Γκουάιρα με το κοντινό Καράκας το βράδυ της Παρασκευής, αναφέροντας ότι η βαριά κυκλοφορία εμπόδιζε τη γρήγορη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των επίσημων διασωστών.

Οι πολίτες που δεν συμμετέχουν σε επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειάζονται ειδική άδεια για να περάσουν το οδόφραγμα. Μάρτυρες του Reuters εμποδίστηκαν να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο το πρωί του Σαββάτου από την αστυνομία, ενώ ένας παλαιότερος δευτερεύων δρόμος ήταν πνιγμένος από την κίνηση.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει τους πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσικλέτες, στους απελπισμένους κατοίκους. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας έδειξε εικόνες από χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλη βοήθεια που συγκεντρώθηκαν από την κυβέρνηση.

Ενώ το ρεύμα παρέμενε κομμένο κοντά στο επίκεντρο των σεισμών στο Μορόν (Moron) την Παρασκευή, καθώς και εντελώς εκτός λειτουργίας στη Λα Γκουάιρα, η ηλεκτροδότηση αποκαθίστατο σε άλλα μέρη, με τη Ροντρίγκεζ να δηλώνει ότι το 60% του ηλεκτρικού ρεύματος έχει πλέον επανέλθει.

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας, εξασθενημένο από χρόνια υποεπένδυσης και οικονομικών κυρώσεων, αντιμετωπίζει τακτικά προβλήματα, οδηγώντας σε καθημερινές, πολύωρες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές.

💔A woman in Venezuela gave birth in the ruins after an earthquake, without electricity or medical assistance



The delivery took place in a destroyed building. There were no doctors, no power, and no equipment nearby.



Volunteers helped and delivered the baby using flashlight… pic.twitter.com/BZQuE4ieIF — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

AGAINST THE ODDS, SHE SURVIVED !!!



Rescuers in Venezuela pulled a woman alive from beneath the rubble.



Emergency workers and people standing nearby watched in disbelief.



As the search for survivors continues, every rescue is a reminder that hope can still be found beneath the… pic.twitter.com/hTJfhaKmeD — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) June 26, 2026

54.000 αγνοούμενοι

Αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή έχουν παγιδευτεί, περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αναφέρονται ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που προωθείται από την αντιπολίτευση της χώρας.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) εκτίμησε ότι οι θάνατοι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 10.000 από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, γεγονός που θα τους κατέτασσε μεταξύ των πιο θανατηφόρων της Λατινικής Αμερικής τον τελευταίο αιώνα.

Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να επηρεαστούν, ανέφερε ο ΟΗΕ, εκτιμώντας τις άμεσες ζημιές σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η καταστροφή θα μπορούσε να έχει πολιτικές συνέπειες για τη Ροντρίγκεζ, η οποία έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως παράγοντα αλλαγής, παρόλο που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε και συνελήφθη από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Η Ροντρίγκεζ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή, μετά από συνάντηση με τη Βόρεια Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ και ειδικούς σε θέματα καταστροφών.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι κινητοποιούν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια και χαλαρώνουν τις κυρώσεις, ενώ ο στρατός τους απέστειλε δύο πλοία και ανέφερε ότι ελικόπτερα και αεροσκάφη θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Μεταξύ των σωστικών συνεργείων που επιχειρούν στη Λα Γκουάιρα είναι και μια ομάδα από το Ελ Σαλβαδόρ, του οποίου ο Πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει εξαίρει πολλαπλές διασώσεις μέσω του λογαριασμού του στο X, συμπεριλαμβανομένης μιας 15χρονης κοπέλας.

Λεηλασίες έχουν σημειωθεί σε διάφορες τοποθεσίες στη Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν επηρεάστηκε από τους σεισμούς, δήλωσε την Παρασκευή η υπουργός Πετρελαίου Πάουλα Ενάο, προσθέτοντας ότι η διανομή καυσίμων είναι εγγυημένη. Στελέχη και εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου δήλωσαν ότι ο κλάδος απέφυγε σοβαρές ζημιές στις υποδομές του.

«Άχρηστες» οι αρχές

Στη Λα Γκουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη.

«Οι αρχές είναι άχρηστες… Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Πηγή: skai.gr

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