Πειραιάς: Νέα εποχή για την παραλία της Φρεαττύδας - Δείτε φωτογραφίες

Μια νέα εποχή για την παραλία της Φρεαττύδας σηματοδοτεί η ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης από τον Δήμο Πειραιά, οι οποίες αναμορφώνουν έναν από τους πιο αγαπημένους παραθαλάσσιους προορισμούς της πόλης, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες.

Σε συνέχεια της ευρείας ανάπλασης της παραλίας Βοτσαλάκια και με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των λουόμενων και την αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου, ο Δήμος Πειραιά προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ήπιων παρεμβάσεων που αναδεικνύει τη Φρεαττύδα σε έναν χώρο αναψυχής, άθλησης και ξεκούρασης, αντάξιο των αναγκών μιας σύγχρονης παραθαλάσσιας πόλης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία των Υπηρεσιών Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, την παραλία επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, οι Αντιδήμαρχοι Χαράλαμπος Λιακόσταυρος και Νικήτας Γκόλφης και ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης.

Οι εργασίες περιελάμβαναν τον πλήρη καθαρισμό της ακτής από ογκώδη αντικείμενα, φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες, καθώς και την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Σε έκταση περίπου δύο στρεμμάτων πραγματοποιήθηκαν νέες φυτεύσεις, αναπλάσεις πρασίνου και εγκαταστάθηκε αυτόματο σύστημα άρδευσης, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι υποδομές της παραλίας με την τοποθέτηση 20 νέων ομπρελών, ντουζιέρων, αλλαξιέρων και διαδρόμου πρόσβασης, ενώ δημιουργήθηκε χώρος με υπαίθρια όργανα άθλησης, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες άσκησης και αναψυχής δίπλα στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προσβασιμότητα και την ασφαλή χρήση της παραλίας από όλους τους πολίτες. Για ακόμη μία θερινή περίοδο λειτουργεί το αναβαθμισμένο σύστημα Sea Track, το οποίο, πέρα από την αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, διαθέτει πλέον ειδικά διαμορφωμένο σταθμό ξεκούρασης με ομπρέλες για την άνετη παραμονή των χρηστών και των συνοδών τους. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν ειδικές τουαλέτες και αλλαξιέρες για άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα της παραλίας.

Στην ασφάλεια των λουόμενων συμβάλλει και η παρουσία ναυαγοσώστη καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια να αναβαθμίζει το παραλιακό μέτωπο, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς και προσβάσιμους χώρους αναψυχής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ελκυστικότητα του Πειραιά ως παραθαλάσσιου προορισμού. Η ολοκλήρωση των εργασιών στη Φρεαττύδα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους της πόλης μας αποκτά πλέον τις υποδομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Με τη συγκεκριμένη, ήπια παρέμβαση βελτιώσαμε ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα της παραλίας, ενισχύοντας το πράσινο, δημιουργώντας νέες υποδομές για τους λουόμενους, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις, να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και άνεση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα γεγονός που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Μόλις τις πρώτες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, σημειώθηκαν περιστατικά βανδαλισμών στις νέες υποδομές της παραλίας. Είναι απογοητευτικό έργα που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους και με στόχο να εξυπηρετούν τους πολίτες να υφίστανται ζημιές πριν ακόμη προλάβουν να αποδοθούν πλήρως στην κοινωνία. Ο δημόσιος χώρος είναι η κοινή μας περιουσία. Η προστασία του δεν είναι μόνο ευθύνη του δήμου, αλλά υπόθεση όλων μας. Καλούμε τους πολίτες να αγκαλιάσουν αυτές τις παρεμβάσεις, να προστατεύσουν τις υποδομές που δημιουργούνται και να συμβάλουν ώστε οι παραλίες και οι δημόσιοι χώροι του Πειραιά να παραμένουν καθαροί, ασφαλείς και προσβάσιμοι για όλους. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει με συνέπεια να υλοποιεί έργα που αναβαθμίζουν την πόλη, ενισχύουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, υπογράμμισε:

«Η Διεύθυνση Συνεργείων και Αυτεπιστασίας προχώρησε σε εργασίες στην παραλία της Φρεαττύδας με τη δημιουργία ενός χώρου άθλησης την τοποθέτηση τριών καμπινών (αλλαξιέρες) τον καθαρισμό της παραλίας και τοποθέτηση 20 νέων ομπρελών στην παραλία. Κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι προς όφελος του δημότη έτσι ώστε να κάνουμε πιο όμορφη και πιο βιώσιμη τη ζωή μας στην πόλη».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Ρέππας, σημείωσε:

«Η εικόνα μιας παραλίας ξεκινά από την καθαριότητά της. Στη Φρεαττύδα προχωρήσαμε σε εκτεταμένο καθαρισμό της ακτής, απομακρύνοντας ογκώδη αντικείμενα, φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες, ώστε να αποδοθεί στους πολίτες ένας καθαρός και ασφαλής χώρος. Η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ. Με συστηματική δουλειά φροντίζουμε καθημερινά ώστε οι δημόσιοι χώροι του Πειραιά να παραμένουν καθαροί και λειτουργικοί».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, σημείωσε:

«Η αναβάθμιση της Φρεαττύδας αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που αναδεικνύει ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά. Με τις νέες φυτεύσεις, την ενίσχυση του πρασίνου και την εγκατάσταση σύγχρονου αρδευτικού συστήματος, δημιουργήσαμε ένα πιο λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν το πράσινο και τον δημόσιο χώρο στην πόλη μας».

Ο Πρόεδρος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης. ανέφερε:

«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των υπηρεσιών του δήμου, προχωρήσαμε στον εξωραϊσμό και την ανανέωση της εικόνας και της ποιότητας της παραλίας της Φρεαττύδας. Ένας χώρος που αγαπούν και επισκέπτονται καθημερινά μικροί και μεγάλοι αποκτά ξανά την εικόνα που του αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξή τους στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής παρέμβασης. Τώρα, όμως, η ευθύνη είναι όλων μας. Ας σεβαστούμε και ας προστατεύσουμε την παραλία μας, διατηρώντας την καθαρή

Πηγή: skai.gr

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