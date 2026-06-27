Τουρκία: 178 άνθρωποι υπό προσωρινή κράτηση πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες "τρομοκρατίας" πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu και το δελτίο Τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν σειρά επιχειρήσεων εν όψει της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου και θα συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από τους 225 που τέθηκαν υπό κράτηση, 178 κρατούνται επίσημα, ενώ 34 έχουν αφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Εκατόν εβδομήντα οκτώ άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες «τρομοκρατίας», πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο ένα δελτίο Τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας.

Αυτές οι κρατήσεις ακολουθούν μια σειρά επιχειρήσεων που διεξήχθησαν αυτήν την εβδομάδα, εν όψει τις Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται την εισαγγελία, προς το παρόν, 178 εκ των συνολικά 225 ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό κράτηση έχουν επίσημα συλληφθεί, ενώ 34 έχουν αφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Χθες, η τουρκική μκο MLSA (Media and Law Studies Association) ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Από τα πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί είναι και ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του περιοδικού LGBT+ Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας και ο Νεβζάτ Οζέρ του ιδρύματος Tema.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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