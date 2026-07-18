Πανηγυρικά στον τελικό του Athens Open η Σάκκαρη!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επιβεβαίωσε ξανά ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ρωσίδας, Αλίνα Κορνέεβα, και πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά WTA 250!

Η Σάκκαρη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με το επιβλητικό 6-1, ενώ στο δεύτερο, παρότι αντιμετώπισε σαφώς περισσότερες δυσκολίες και είδε την αντίπαλό της να την πιέζει για την ισοφάριση, τελικά βρήκε τις λύσεις και έφτασε στο 7-5, για να πάρει τη σημαντική νίκη!

Πλέον, η Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον τελικό της Κυριακής (20/7, 20:00), η οποία θα προκύψει από την αναμέτρηση της Τάουσον με την Κρεϊτσίκοβα.

Ο ημιτελικός ξεκίνησε με την Κορνέεβα να βάζει δύσκολα στη Σάκκαρη, η οποία πάντως κατάφερε να προστατεύσει το σερβίς της και να πάρει το πρώτο game, ενώ η Ρωσίδα ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, στη συνέχεια η Σάκκαρη βρήκε ρυθμό και αφού έκανε το 2-1, έκανε και το πρώτο break του αγώνα, για να προηγηθεί με 3-1. Όντας απόλυτα κυρίαρχη, η Ελληνίδα τενίστρια πήρε και για δύο επόμενα games, για να φτάσει στο 6-1, έχοντας 8 winners και 28 κερδισμένους πόντους, έναντι 14ως της αντιπάλου της!

Στο δεύτερο σετ η Κορνέεβα παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική και προηγήθηκε με 1-0 και με 2-1, με τη Σάκκαρη να απαντά και να εκμεταλλεύεται το σερβίς της για να ισοφαρίσει σε 2-2. Ακολούθησαν δύο συνεχόμενα breaks, με την Κορνέεβα να περνά ξανά μπροστά με 4-3, όμως η Σάκκαρη βρήκε ξανά ρυθμό και αφού ισοφάρισε σε 4-4, έκανε νέο break για να περάσει μπροστά και τελικά έφτασε στο 7-5 για να κάνει το 2-0 και να πάρει την πρόκριση στον τελικό!

Τα σετ: 6-1, 7-5

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