Ο κύβος ερρίφθη όσον αφορά την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «κίτρινοι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ, με τους ανθρώπους των «πράσινων» να βάζουν τις απαραίτητες υπογραφές που χρειαζόντουσαν για να προχωρήσει η μεταγραφή!

Πλέον, με τον Τολιόπουλο να έχει ήδη βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Άρη, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του είναι να πάει στη Θεσσαλονίκη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και μόλις θα έχει ολοκληρώσει τις διακοπές που κάνει με την οικογένειά του στη Ρόδο, έτσι ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί!

Τολιόπουλος και Άρης έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ το buy-out που έλαβε ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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