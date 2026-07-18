Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχωράει η Τσέλσι, αφού -όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο- τα έχει βρει σε όλα με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι «μπλε» έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 117 εκατομμυρίων λιρών (137,5 εκατομμύρια ευρώ) για τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 6+1 ετών.

Ο Άγγλος -που αποτέλεσε διακαή πόθο και της Άρσεναλ- στη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Πρέμιερ Λιγκ κατέγραψε με τη Βίλα 37 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και 6 ασίστ, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο ρόστερ της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια και μοιράσει μία ασίστ.

🚨🔵 BREAKING: MORGAN ROGERS TO CHELSEA, HERE WE GO!



Club to club agreement reached today with Aston Villa to anticipate Arsenal official bid.



£117m proposal has been accepted, as @David_Ornstein reported.



Agreement done with Morgan Rogers on personal terms until June 2032. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/T8LITHSus0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

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