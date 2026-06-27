Ο Ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε το Σάββατο τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μία ημέρα μετά την υπογραφή της, χαρακτηρίζοντάς την παράδοση στο Ισραήλ.

Σε μία ακόμη ένδειξη ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά τις επανειλημμένες εκεχειρίες και συμφωνίες, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση με drone στον νότιο Λίβανο.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους εξαιτίας της σύγκρουσης, η οποία εξελίχθηκε παράλληλα με τον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν. Η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη υποστηρίζουν ότι η Ουάσινγκτον είχε δεσμευθεί να τερματίσει τις εχθροπραξίες στον Λίβανο στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες για τη λήξη του ευρύτερου πολέμου.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε την Παρασκευή προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου, παράλληλα με την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού. Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούν να παραμείνουν προσωρινά σε μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας, έως ότου εφαρμοστούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κάσεμ χαρακτήρισε τη συμφωνία «άκυρη» και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι προχώρησε σε μονομερείς παραχωρήσεις, υπονομεύοντας την κυριαρχία της χώρας.

Παράλληλα, επέκρινε τις διατάξεις που συνδέουν την αποχώρηση του Ισραήλ με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά νομιμοποιούν τη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ και παραβιάζουν «όλες τις κόκκινες γραμμές».

«Δεν εγκαταλείψαμε το πεδίο της μάχης στις πιο δύσκολες συνθήκες και δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουμε τώρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα συνεχίσει την ένοπλη αντίστασή της.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ισραηλινό drone έπληξε το Σάββατο την περιοχή Ναμπατίγια αλ Φάουκα, η οποία βρίσκεται εκτός της ζώνης ασφαλείας που αποτυπώνεται στον χάρτη που δημοσίευσε το Ισραήλ για τις περιοχές όπου οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Reuters ότι πραγματοποίησε το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς δεν διέθετε χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή. Όπως ανέφερε, στόχος ήταν ένα άτομο που αποτελούσε απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Κάσεμ υποστήριξε επίσης ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και, σύμφωνα με τον ίδιο, εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αντί της συμφωνίας που υπογράφηκε την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.



Πηγή: skai.gr

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