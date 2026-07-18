Στη Σύρο για 19η φορά το 63o Ράλλυ Αιγαίου

Με πρώτο σταθμό τον Φοίνικα της Σύρου ταξιδεύουν τα σκάφη του 63ου Ράλλυ Αιγαίου. Τα πληρώματα, μετά από απόφαση της επιτροπής αγώνων, πήραν εκκίνηση το μεσημέρι (12.46) του Σαββάτου από τις Φλέβες στη Βουλιαγμένη και όχι από το Φάληρο. Εκκίνησαν με μέτριο άνεμο βορειοανατολικής διεύθυνσης και αφού ταξιδεύσουν περίπου 60 ναυτικά μίλια, αφήνοντας αριστερά τους την Κύθνο, θα βάλουν πλώρη για το πρώτο τους λιμάνι, τον Φοίνικα Σύρου.

Θα είναι η 19η φορά που τα σκάφη του ιστορικού αγώνα θα αγκυροβολήσουν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία από την πρώτη κιόλας διαδρομή, στο μακρινό 1964, αποτελεί τον σταθμό με τις περισσότερες επισκέψεις του πολύχρωμου στόλου. Οι πρώτες αφίξεις στο ψαροχώρι του Φοίνικα αναμένονται αργά το βράδυ του Σαββάτου για τα γρήγορα σκάφη ενώ το μεγαλύτερο μέρος του στόλου να τερματίζει τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής ανέμου επιτρέποντος.

Από τα σκάφη που ξεχωρίζουν στην 63η έκδοση του υδάτινου μαραθωνίου - και παραδοσιακά μάχονται για το βάθρο στις κατηγορίες Performance και Sport - είναι το «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το «BANA BIOLETTA 4», το «ARETI», το «WATER GIPSY» αλλά και το «LALKA» που κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Την Παρασκευή το απόγευμα, στην συνάντηση των κυβερνητών που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή Πανελληνίου Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης, τα πληρώματα ανυπομονούσαν για την εκκίνηση του 63ου Ράλλυ Αιγαίου. «Μου έλειψε το Ράλλυ και για αυτό επέστρεψα μετά από 23 χρόνια απουσίας. Κάνω πλέον μια νέα αρχή ως κυβερνήτης και ελπίζω μαζί με το πλήρωμα να χαρούμε τη διοργάνωση. Τρέχουμε με το Figaro 3, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος με ξεχωριστή κλάση στη Γαλλία, Προσφέρει λίγο παραπάνω αδρεναλίνη από ένα συμβατικό σκάφος και ανυπομονούμε να την ζήσουμε» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Γιώργου Νουνέση πριν βρεθεί στο τιμόνι του «LALKA Ionian Mode».

Συνοδοιπόρος και φέτος του Ράλλυ Αιγαίου το Πολεμικό Ναυτικό. Για 63η χρονιά στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση και με το πλοίο Γενικής Υποστήριξης «ΑΙΑΣ» με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Π. Ν. Αθανάσιο Χριστοδούλου θα είναι ο άγρυπνος φρουρός των πληρωμάτων στα 300 ναυτικά μίλια που θα πλεύσουν για επτά ημέρες στο Αιγαίο.

Το πρόγραμμα του 63ου Ράλλυ Αιγαίου

Κυριακή 19/7: Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας στον Φοίνικα Σύρου (12.00).

Διοργάνωση, ONEX Shipyards σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Δευτέρα 20/7: 2η τοπική ιστιοδρομία (15 ν.μ., εκκίνηση 11.00) ONEX CUP, εκδήλωση απονομής επάθλων 1ης & 2ης ιστιοδρομίας (20.30 Ciel Syros)

Τρίτη 21/7: Επίσκεψη και ειδική ξενάγηση στο Ναυπηγείο, Ξενάγηση σε αξιοθέατα της Σύρου

Τετάρτη 22/7: 3η ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00) Φοίνικας Σύρου - Λέρος

Πέμπτη 23/7: Beach party - Sup Cup

Παρασκευή 24/7: Ελεύθερη ημέρα, απονομή 3η ιστιοδρομίας

Σάββατο 25/7: 4η ιστιοδροιμία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00), τελικός τερματισμός

Κυριακή 26/7: Ελεύθερος πλους – Επιστροφή

Δευτέρα 27/7: Τελετή απονομής επάθλων (21.00)- Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία. Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης, η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα περιοδικά, Ιστιοπλοϊκός Κόσμος, TheYachtbook, Athens Riviera Journal & Boats & Yachting.

Την τεχνολογική υποστήριξη της παρακολούθησης των σκαφών παρέχει η G4S Telematix και την υποστήριξη στο διαδίκτυο η εταιρεία INTERAD.



Πηγή: skai.gr

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