Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν!

Ο αριστεροπόδαρος Ολλανδός στόπερ αφίχθη στην πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου 18/7 και πλέον αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ το πρωί της Κυριακής (09:00) στο «Υγεία» και από τα εργομετρικά το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης», πριν υπογράψει το συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας!

Αθανασίου: «Ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή και με τον Φαν Ντρόνγκελεν και δικαιώθηκε»

Στην τακτική που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός και οδήγησε στην απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν αναφέρθηκε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Η μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι μια αγορά που θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τα εφικτά μπόνους, που μπορεί να πιάσει ο παίκτης, θα φτάσει τα 6. Ο Παναθηναϊκός είχε την ίδια τακτική, της υπομονής, όπως σε αυτές των Καμαρά και Κρίστιανσεν. Υπομονή για να πάρει τον πρώτο στόχο στην λίστα και αφού πήρε μαζί του τον παίκτη, με την συνδρομή του Αλαφούζου να κάνει την οικονομική υπέρβαση, συν κάποιες επαφές του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ στην Τουρκία, ολοκλήρωσε την υπόθεση. Ο τραυματισμός του Ινγκασον επίσπευσε τις διαδικασίες και ο Φαν Ντρόνγκελεν θα φορέσει τα πράσινα σύντομα. Αναμένεται σήμερα στην χώρα μας, να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι τα μεταγραφικά, πλέον, θα μπουν στον πάγο στο «τριφύλλι», καθώς δεν υπάρχουν προχωρημένες επαφές με κάποιον χαφ που είναι ο μεγάλος στόχος μια αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γένσεν.

Ο Αθανασίου σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει στην Ουγγαρία την προσεχή Πέμπτη (23/07) και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης, αν όχι να την τελειώσει κιόλας, απέναντι στην Πάκσι, κάνοντας το καθήκον του.

Ενώ αναφέρθηκε τόσο στο κομμάτι των αποχωρήσεων όσο και στην παρουσία του Ντέσερς στις προπονήσεις των «πράσινων» εσχάτως.

Πηγή: skai.gr

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