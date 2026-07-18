Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει χρηματοδοτήσεις για πρωτοβουλίες του MAGA στην Ευρώπη

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει μια σειρά επιχορηγήσεων στην Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου για τη στήριξη πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA), στο πλαίσιο της ριζικής αναθεώρησης των προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Μεταξύ των προτεινόμενων επιχορηγήσεων περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους 2 εκατ. δολαρίων για την «αντιμετώπιση της λογοκρισίας» που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, απορρέει από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο αντίγραφο ενημερωτικού εγγράφου που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέστειλε σε Αμερικανούς νομοθέτες.





Πηγή: skai.gr

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