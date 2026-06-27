Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου: Ερωτήματικά για την εφαρμογή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία-πλαίσιο με διαμεσολάβηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, η οποία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τα λιβανικά εδάφη.

Η συμφωνία καθορίζει δύο «πιλοτικές περιοχές» όπου αρχικά ο IDF θα εξουδετερώσει τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ και στη συνέχεια θα παραδώσει τον έλεγχο στον λιβανικό στρατό, ο οποίος θα εκπαιδευτεί από τον αμερικανικό στρατό.

Αφότου ο λιβανικός στρατός ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών, θα επιτραπεί η επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων και το μοντέλο των «πιλοτικών περιοχών» προβλέπεται να επεκταθεί έως την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την επικράτεια του Λιβάνου.

Ύστερα από εντατικές επαφές συνολικής διάρκειας πέντε ημερών, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον, με την ενεργό διαμεσολάβηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο,μια συμφωνία-πλαίσιο, που προβλέπει τη μελλοντική σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τα λιβανικά εδάφη. Η συμφωνία θεσπίζει, μεταξύ άλλων, δύο «πιλοτικές περιοχές», όπως ονοματίστηκαν, που βρίσκονται βορείως και νοτίως του ποταμού Λιτάνι, στις οποίες αρχικά ο IDF θα κληθεί να εξουδετερώσει τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ και στη συνέχεια θα τις παραδώσει στον τακτικό λιβανικό στρατό, αφού όμως ο δεύτερος εκπαιδευθεί κατάλληλα από τον αμερικανικό στρατό. Η συμφωνία προβλέπει ότι, αφού ο λιβανικός στρατός αποκαταστήσει τον έλεγχο των «πιλοτικών περιοχών», οι εκτοπισμένοι κάτοικοί τους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως σαφώς προκύπτει από τις δηλώσεις λιβανέζων κυβερνητικών αξιωματούχων, το μοντέλο των «πιλοτικών περιοχών» στη συνέχεια θα διευρυνθεί σταδιακά, με ορίζοντα την καθολική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη λιβανική επικράτεια.



Ποικίλες αναγνώσεις



Οι αναγνώσεις της συμφωνίας-πλαίσιο είναι ποικίλες. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, σε χθεσινοβραδινό μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα, χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως ένα «δυνατό χτύπημα κατά της ιρανικής επιρροής στον Λίβανο», ενώ παράλληλα τόνισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη «ζώνη ασφαλείας» που έχει ορίσει de facto στον Νότιο Λίβανο, απαγορεύοντας στους εκτοπισμένους Σιίτες κατοίκους της να επιστρέψουν στις εστίες τους.



Από την άλλη, εκ μέρους της λιβανικής κυβέρνησης, η συμφωνία παρουσιάζεται ως η σταδιακή απαρχή της αποκατάστασης της κρατικής κυριαρχίας, της ομαλότητας και της σταθερότητας στον Λίβανο, με τελικό ορίζοντα την επιστροφή των εκτοπισμένων πολιτών του και την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, που θα είναι επιτεύξιμη μετά την πλήρη αποχώρηση του IDF.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, εμφανίζουν τη συμφωνία-πλαίσιο ως σημαντική διπλωματική επιτυχία, που προάγει τη σταθερότητα στην περιοχή, παρότι απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν έως την πρακτική της εφαρμογή.



Αντιθέτως, η Χεζμπολάχ, δια των εκπροσώπων της, κατηγορεί τη λιβανική κυβέρνηση για προδοσία, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις της οργάνωσης δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα.



Πολλά τα ερωτήματα

Πέρα από τις επίσημες δηλώσεις και τα επιχειρήματα που προβάλλει κάθε πλευρά για να αιτιολογήσει τις επιλογές και τη στάση της ως προς τη σημαντική αυτή εξέλιξη, βασικό ζητούμενο παραμένει η πρακτική εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ δεν έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, θέτοντας ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Πρόσθετα ερωτήματα προκύπτουν ως προς τον ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.



Παρότι συμφωνήθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός θα «εκπαιδεύσει κατάλληλα» τον τακτικό λιβανικό στρατό ενόψει του ελέγχου των δύο πρώτων «πιλοτικών περιοχών», το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, που επιμένουν πως αμερικανικές δυνάμεις θα ενισχύσουν τον λιβανικό στρατό και επί του πεδίου. Πρόκειται για μία λεπτομέρεια, η οποία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει διαψευσθεί ή επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά.

Πηγή: Deutsche Welle

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