Ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν, αφού είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022.

«Η θανατική ποινή του Αρέφ Χοσκάρ, υπεύθυνου για τη δολοφονία του Σαλμάν Αμίρ-Αχμάντι, εφαρμόστηκε αφού ακολουθήθηκαν οι νομικές διαδικασίες και δόθηκε η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η δολοφονία διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του κινήματος που συντάραξε το Ιράν το 2022-23, με αφορμή την κράτηση και τον θάνατο της νεαρής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών με την κατηγορία ότι δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι το θύμα ήταν μέλος των Μπασίτζι, της παραστρατιωτικής δύναμης που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Mizan μετέδωσε ότι ο Χοσκάρ καταδικάστηκε σε θάνατο για «συνέργεια σε φόνο εκ προμελέτης».

Οι εκτελέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου. Πολλοί από τους εκτελεσθέντες είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Από τις αρχές του 2026, τουλάχιστον 40 άνδρες έχουν εκτελεστεί στο Ιράν και οι 18 από αυτούς συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ στις 15 Ιουνίου.

Πέρυσι, οι εκτελέσεις έφτασαν τις 1.639, αριθμός ρεκόρ από το 1989, υποστήριξαν πρόσφατα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Iran Human Rights, ου εδρεύει στη Νορβηγία και «Μαζί κατά της θανατικής ποινής» (ECPM). Σύμφωνα δε με τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που επιβάλλει τις περισσότερες θανατικές ποινές, μετά την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

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