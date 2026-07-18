Το ταξίδι του Κρίστοφερ Νόλαν στο box office με την «Οδύσσεια» φαίνεται ότι θα γράψει ιστορία, καθώς η γεμάτη αστέρες διασκευή της Universal Pictures στο κλασικό ελληνικό έπος ξεκινά δυναμικά το πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολής.

Με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η επική ταινία εισέπραξε 51,2 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή από 3.900 οθόνες στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των ανεπίσημων πρώτων προβολών (previews) της Πέμπτης.

Κερδίζοντας βαθμολογία «Α» στο CinemaScore από το κοινό, η ταινία στοχεύει σε ένα τριήμερο άνω των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που θα την καθιστούσε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ζωντανής δράσης για το 2026, με μόνες ταινίες που έκαναν ντεμπούτο υψηλότερα το «Toy Story 5» (159 εκατομμύρια δολάρια) και το «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατομμύρια δολάρια).

«Η Οδύσσεια» πρόκειται επίσης να διεκδικήσει το κορυφαίο άνοιγμα της χρονιάς για ταινία με σήμανση καταλληλότητας R (κατάλληλη για ενηλίκους) και το υψηλότερο ξεκίνημα Σαββατοκύριακου που είχε ποτέ η Universal για ταινία με σήμανση R.

Παγκοσμίως, «Η Οδύσσεια» φαίνεται να κατευθύνεται προς τα 257,8 εκατομμύρια δολάρια για το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, με 137,3 εκατομμύρια δολάρια από 73 διεθνείς αγορές. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη πιο ισχυρό ξεκίνημα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί για την ταινία, η οποία έχει προϋπολογισμό παραγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το στούντιο στόχευε σε ένα εγχώριο άνοιγμα της τάξεως των μέσων των 80 εκατομμυρίων έως και πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία φαίνεται ότι θα καταγράψει το τρίτο μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο ανοίγματος στην εγχώρια αγορά στην εντυπωσιακή καριέρα του Νόλαν και το καλύτερο εκτός του franchise του Batman, πίσω από το «The Dark Knight Rises» του 2012 με 160 εκατομμύρια δολάρια και το «The Dark Knight» του 2008 στα 158 εκατομμύρια δολάρια. «Η Οδύσσεια» πρόκειται επίσης να γίνει το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα για τον Νόλαν, ξεπερνώντας το παγκόσμιο λανσάρισμα των 249 εκατομμυρίων δολαρίων του «The Dark Knight Rises».

Η επιτυχημένη πορεία του Νόλαν με την «Οδύσσεια» περιλαμβάνει εντυπωσιακές κριτικές, καθώς το ποσοστό αποδοχής 95% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes είναι επί του παρόντος η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ακριβώς μπροστά από το «The Dark Knight» και το «Memento» που βρίσκονται στο 94%. «Η Οδύσσεια» έχει επίσης βαθμολογία 97% στο Rotten Tomatoes από το κοινό.

Πηγή: skai.gr

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