Υπάρχουν «ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες» σε ένα συγκρότημα κατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δήλωσε απόψε ο επικεφαλής της μονάδας των Χιλιανών διασωστών, Ναντιομάρ Πολάνκο.

«Δυστυχώς, η κατάρρευση είναι πλήρης και υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες» είπε ο Πολάνκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μπροστά στο συγκρότημα των πέντε πολυκατοικιών στην παραθαλάσσια κοινότητα Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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