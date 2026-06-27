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Βενεζουέλα: «Ελάχιστες ελπίδες» να βρεθούν επιζώντες στο συγκρότημα πολυκατοικιών που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα

Η κατάρρευση είναι πλήρης - Οι έρευνες επικεντρώνονται στην αναζήτηση και ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί» δήλωσε ο επικεφαλής της μονάδας διασωστών

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Βενεζουέλα

Υπάρχουν «ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες» σε ένα συγκρότημα κατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δήλωσε απόψε ο επικεφαλής της μονάδας των Χιλιανών διασωστών, Ναντιομάρ Πολάνκο.

«Δυστυχώς, η κατάρρευση είναι πλήρης και υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες» είπε ο Πολάνκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μπροστά στο συγκρότημα των πέντε πολυκατοικιών στην παραθαλάσσια κοινότητα Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα επιζών Σεισμοί κατάρρευση πολυκατοικίας
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