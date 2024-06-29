Λογαριασμός
Συμφωνίες άνω των 40 δισ. ευρώ υπογράφουν ευρωπαϊκές εταιρίες στo Κάιρο

Ανακοίνωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι ευρωπαϊκές εταιρίες υπογράφουν περισσότερες από 20 νέες συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης (MOUs) οικονομικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Επενδυτική Διάσκεψη Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλ Μανάρα στο Κάιρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

