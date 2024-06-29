Κένυα: Τουλάχιστον 30 νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Τρίτης

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κένυα, υποστήριξε σήμερα το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW), ανακοινώνοντας τον βαρύτερο απολογισμό που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα γι' αυτή την ημέρα κινητοποίησης που μετατράπηκε σε λουτρό αίματος.

«Το να πυροβολείται το πλήθος στο ψαχνό χωρίς λόγο, ακόμη κι όταν οι διαδηλωτές προσπαθούν να διαφύγουν, είναι εντελώς απαράδεκτο βάσει του κενυατικού και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Οτσιένο Ναμουάγια, διευθυντής του HRW για την Αφρική.

Προηγούμενος απολογισμός του επίσημου οργανισμού προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων (KNHRC) έκανε λόγο για 22 νεκρούς στη χώρα.

Η Ομάδα Εργασίας για Μεταρρυθμίσεις στην Αστυνομία, μια ένωση τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ο κενυατικός κλάδος της Διεθνούς Αμνηστίας, υποστήριξε πως το βράδυ της 25ης Ιουνίου μέτρησε 23 νεκρούς «από πυρά της αστυνομίας».

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανέναν απολογισμό γι' αυτή την ημέρα, η οποία σηματοδοτήθηκε από την κατάληψη του κοινοβουλίου από διαδηλωτές, λίγη ώρα αφού οι βουλευτές είχαν ψηφίσει ένα επίμαχο σχέδιο προϋπολογισμού 2024-2025 που επέβαλλε αυξήσεις φόρων.

Την επομένη εκείνης της αιματηρής ημέρας, ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο ανακοίνωσε την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού και ζήτησε να υπάρξει συνεννόηση με τη νεολαία, από την οποία ξεκίνησε η αμφισβήτηση αυτή που στη συνέχεια επεκτάθηκε σ' όλη τη χώρα.

Το HRW εκπόνησε τον απολογισμό του με βάση «μαρτυρίες, πληροφορίες προσβάσιμες στο κοινό, μητρώα νοσοκομείων και νεκροτομείων» και ανακοίνωσε πως οι νεκροί ανέρχονται σε 31.

Συγκεκριμένα οι ερευνητές της μη κυβερνητικής οργάνωσης είδαν 26 πτώματα διαδηλωτών σε διάφορα νεκροτομεία του Ναϊρόμπι και άλλες έρευνες «δείχνουν ότι η αστυνομία σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην πόλη Ελντορέτ, έναν άνθρωπο στο Νακούρου και έναν στο Μερού», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Όπως και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατηγορεί την αστυνομία ότι πυροβόλησε εναντίον του πλήθους με πραγματικά πυρά, κυρίως μπροστά από το κοινοβούλιο, και καλεί «τις κενυατικές αρχές να ερευνήσουν γρήγορα, αλλά με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο τις καταχρήσεις που έγιναν από τις δυνάμεις ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.