Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στο Βέλγιο την Τρίτη, όταν τρένο προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ (Buggenhout), όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός RTL TV, επικαλούμενος τον Υπουργό Μεταφορών, Ζαν-Λικ Κρουκ (Jean-Luc Crucke).

A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people.



Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned.



Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κρουκ στο RTL, ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σταθμό του Μπούγκενχαουτ, περίπου 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες.

Ο Κρουκ δήλωσε ότι, με βάση τις κάμερες ασφαλείας, οι προστατευτικές μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες.

'At the moment of impact the level crossing was closed, the barriers were down'



Την ώρα της σύγκρουσης, στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά παιδιά, ο οδηγός και ένας συνοδός, σύμφωνα με το BBC.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως δήλωσε στο AFP ο Φρεντερίκ Σακρέ της Infrabel, της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου. «Συνέβη γύρω στις 8:08 π.μ. Ένα μινιμπάς χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά», δήλωσε.

«Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «τραγικό απολογισμό».

«Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής. Αφορά κυρίως μαθητές γυμνασίου και λυκείου», δήλωσε η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπερζέ (An Berger), προσθέτοντας ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα (06:00 GMT).

Η Μπερζέ ανέφερε στη βελγική τηλεόραση ότι ο οδηγός του μικρού λεωφορείου κινούνταν σε δρόμο παράλληλο με τις ράγες και στη συνέχεια έστριψε αριστερά για να περάσει την ισόπεδη διάβαση, παρόλο που οι μπάρες ήταν ήδη κατεβασμένες. Εκείνη τη στιγμή, ένα τρένο περνούσε από το Μπούγκενχαουτ και έπεσε πάνω στο όχημα, εξήγησε η ίδια.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο στο πλάι στο Μπούγκενχαουτ, μια μικρή πόλη κοντά στο Άαλστ, βορειοδυτικά της βελγικής πρωτεύουσας, των Βρυξελλών.

Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε, αν και ένα άτομο έλαβε τις πρώτες βοήθειες λόγω σοκ, σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Τι ανείπωτη τραγωδία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φλαμανδή υπουργός Παιδείας, Ζουχάλ Ντεμίρ. «Η σκέψη μου είναι σε όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους και σε όσους βιώνουν αυτή την τραγωδία».

A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κιντέν (Bernard Quintin), ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ».

«Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Βέλγιο, το οποίο διαθέτει ένα εξαιρετικά πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει πόλεις και χωριά, έχει βαρύ ιστορικό με ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στον ιστότοπό της η Infrabel, η εταιρεία διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια ατυχήματα το 2025, αριθμός που αποτελεί τον χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2020.

