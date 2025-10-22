Μια άσκηση της Bundeswehr εξελίχθηκε σε πραγματικό επεισόδιο στην πόλη Έρντινγκ της Βαυαρίας, όταν μέλη της στρατιωτικής αστυνομίας που συμμετείχαν σε στρατιωτική εκπαίδευση άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν με πραγματικά πυρά, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχει «πλήρης ασάφεια» γύρω από την κατάσταση, ενώ η παρεξήγηση φαίνεται να προκλήθηκε από έλλειψη συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τη BILD, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών αναπτύχθηκαν στην περιοχή Hohenlindener Straße στο Altenerding, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε πάνω από το σημείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «προς το παρόν μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα».

Άσκηση του στρατού που πήγε στραβά

Πληροφορίες της BILD αναφέρουν ότι η αστυνομία της Bundeswehr διεξήγαγε άσκηση στην περιοχή. Κάτοικοι που είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να κινούνται γύρω από αχυρώνες, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η αστυνομία του κρατιδίου να σημάνει συναγερμό μεγάλης κλίμακας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι στρατιώτες θεώρησαν πως η άφιξή τους αποτελούσε μέρος της άσκησης και άνοιξαν πυρ με εκπαιδευτικά πυρά. Οι αστυνομικοί, πιστεύοντας ότι δέχονται πραγματικά πυρά, ανταπέδωσαν με πραγματικά όπλα, τραυματίζοντας έναν στρατιώτη της Bundeswehr. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Πηγές της BILD αναφέρουν ότι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον σχεδιασμό της άσκησης, ωστόσο παραμένει ανεξήγητο γιατί η τοπική αστυνομία του Έρντινγκ δεν είχε ενημερωθεί.





Πηγή: skai.gr

