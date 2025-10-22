Ινδία: Το ελικόπτερο της προέδρου... κόλλησε – Δείτε βίντεο

Δώστε όλοι ένα χεράκι... Το προεδρικό ελικόπτερο της Ινδής προέδρου Ντραουπάντι Μούρμου κόλλησε κατά την προσγείωση σε φρεσκοτοποθετημένη άσφαλτο, η οποία δεν είχε στεγνώσει λόγω και των βροχών και επιστρατεύτηκε ολόκληρη ομάδα ανθρώπων για να το ξεκολλήσει.

A helicopter carrying the president got stuck in fresh asphalt in India.



The incident occurred during landing in the state of Kerala — the concrete helipad had been poured just a few hours before the president’s arrival, The New Indian Express reported. pic.twitter.com/tksZWOtwxp October 22, 2025

Αφότου η πρόεδρος Μούρμου αναχώρησε οδικώς για τον προορισμό της, τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αρκετούς αστυνομικούς και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αναγκάζονται να σπρώξουν, για να απεγκλωβίσουν το ελικόπτερο που είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους.

«Το σκυρόδεμα δεν είχε πήξει εντελώς, και επομένως δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος του ελικοπτέρου όταν προσγειώθηκε», επιβεβαίωσε αξιωματικός σε τοπικά ΜΜΕ.

