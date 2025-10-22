Ινδία: Το ελικόπτερο της προέδρου... κόλλησε – Δείτε βίντεο

Λογαριασμός
Δώστε όλοι ένα χεράκι: Το ελικόπτερο της Ινδής προέδρου... κόλλησε στην προσγείωση – Δείτε βίντεο

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αρκετούς αστυνομικούς και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αναγκάζονται να σπρώξουν το προεδρικό ελικόπτερο

Δώστε όλοι ένα χεράκι... Το προεδρικό ελικόπτερο της Ινδής προέδρου Ντραουπάντι Μούρμου κόλλησε κατά την προσγείωση σε φρεσκοτοποθετημένη άσφαλτο, η οποία δεν είχε στεγνώσει λόγω και των βροχών και επιστρατεύτηκε ολόκληρη ομάδα ανθρώπων για να το ξεκολλήσει. 

Αφότου η πρόεδρος Μούρμου αναχώρησε οδικώς για τον προορισμό της, τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αρκετούς αστυνομικούς και προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να αναγκάζονται να σπρώξουν, για να απεγκλωβίσουν το ελικόπτερο που είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους. 

«Το σκυρόδεμα δεν είχε πήξει εντελώς, και επομένως δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος του ελικοπτέρου όταν προσγειώθηκε», επιβεβαίωσε αξιωματικός σε τοπικά ΜΜΕ. 

