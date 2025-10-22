Λογαριασμός
Γερμανία: Ένας νεκρός και τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Ανόβερο

Φαίνεται ότι υπήρξε συμπλοκή δύο αντίπαλων ομάδων - Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή ενημέρωσε η τοπική αστυνομία

UPDATE: 21:57
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Ανόβερο περίπου στις 6:20 μ.μ. τοπική ώρα (7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Η αστυνομία στη γερμανική πόλη ανακοίνωσε επίσημα ότι υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. Φαίνεται ότι υπήρξε συμπλοκή δύο αντίπαλων ομάδων μετά από διαπληκτισμό. 

Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή όπως ενημέρωσε η τοπική αστυνομία, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ο δράστης συνελήφθη κοντά στο περιστατικό. 

Ο λόγος της συμπλοκής που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Σαξονίας παραμένει ασαφής. 

