Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Ανόβερο περίπου στις 6:20 μ.μ. τοπική ώρα (7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Η αστυνομία στη γερμανική πόλη ανακοίνωσε επίσημα ότι υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. Φαίνεται ότι υπήρξε συμπλοκή δύο αντίπαλων ομάδων μετά από διαπληκτισμό.

Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή όπως ενημέρωσε η τοπική αστυνομία, ενώ επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ο δράστης συνελήφθη κοντά στο περιστατικό.

Ο λόγος της συμπλοκής που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Σαξονίας παραμένει ασαφής.

❗️Großer Polizeieinsatz❗️



Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz im Bereich der #VahrenwalderStraße. Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig.

Unsere Kollegen sind mit starken Kräften vor Ort. Fahndungsmaßnahmen laufen. Wir halten Sie auf unseren Kanälen und unter dem #H2210 auf… pic.twitter.com/Bbwl3bSB4i — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 22, 2025

