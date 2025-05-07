«Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εκλιπαρώντας το φως και την δύναμή του, ώστε να εκλεγεί ο πάπας τον οποίο χρειάζονται η Εκκλησία και η ανθρωπότητα σε μια τόσο δύσκολη και πολυσύνθετη φάση της Ιστορίας», τόνισε ο γηραιότερος εκ των καρδιναλίων, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος χοροστάτησε της λειτουργίας pro eligendo pontifice στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Στον ναό και στην πλατεία του εκτιμάται ότι συνέρρευσαν πάνω από πέντε χιλιάδες πιστοί.

«Προσευχόμαστε υπέρ ενός ποντίφικα ο οποίος να μπορέσει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις και την ενέργεια της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, αλλά τείνει να ξεχνά τον Θεό», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Ρε.

Ο ίδιος συμβούλεψε τους εκλέκτορες καρδιναλίους «να αφήσουν κατά μέρος κάθε σκέψη προσωπικού είδους και να έχουν κατα νου και στην καρδιά τους, τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, οπως και το καλό της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

